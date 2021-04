Disabili e vaccini, prenotazioni nel caos, crescono le proteste

Da venerdì sono state aperte le possibilità di prenotazione della vaccinazione anti-Covid alle persone vulnerabili o con grave disabilità non in carico ad una struttura ospedaliera, ai sensi della legge 103 del 1992 che dà priorità all’accesso ai servizi sanitari ai soggetti fragili. Ma qualcosa non ha funzionato e le segnalazioni di protesta si sono susseguite a pieno ritmo. Il portale (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it gestito da Poste italiane) ha infatti rifiutato molte persone rientranti in queste categorie, nel Bresciano ma pure nelle altre provincie lombarde. Per esempio per quel che riguarda chi ha disabilità visiva «nella sola giornata di venerdì sono state oltre una decina le segnalazioni che ci sono pervenute di soci che non sono stati accettati dal portale della Regione», conferma Sandra Inverardi, presidente della sezione bresciana dell’Unione ciechi e ipovedenti (Uici). (...)

