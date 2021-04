Discarica Castella-3 Provincia nella bufera sul conflitto di interessi

Dietro il progetto della nuova discarica Castella a Rezzato, depositato a gennaio, si materializza il «fantasma» del conflitto di interessi dell’Amministrazione provinciale. Una problematica latente portata alla ribalta in modo formale e ufficiale dai consiglieri del gruppo di centrodestra in Broletto, che hanno presentato una mozione che verrà posta all’ordine del giorno della seduta del 29 aprile. Nel documento - firmato da Matteo Micheli, Renato Pasinetti, Cristina Almici, Massimo Tacconi, Nicoletta Benedetti, Giacomo Massa e Mariateresa Vivaldini - si invita la Provincia «ad astenersi dall’assumere qualsiasi determinazione in merito al progetto di discarica, demandando tale adempimento alla competente struttura di Regione Lombardia o, in subordine, ad uffici e funzionari che già non abbiano in passato espresso il loro convincimento favorevole al proponente». (...)

