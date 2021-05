Disturbi alimentari, la legge "made in Brescia" arriva in parlamento per tutta Italia

Un provvedimento legislativo, sul modello di quello vigente in Lombardia, per prendere di petto quella che è la "seconda causa di morte femminile" in Italia nella fascia di età giovanile: il disturbo alimentare.

A proporla in una conferenza stampa a Montecitorio, la vicepresidente della commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, Simona Tironi. Al suo fianco, le ministre per gli Affari regionali e per le Pari opportunità, Mariastella Gelmini e Elena Bonetti. Testimonial d'eccezione, l'attrice e volto televisivo Ambria Angiolini. Obiettivo della proposta di legge, creare percorsi di cura per le donne colpite da questa patologia sulla scia, appunto, di quanto avviene in Lombardia, con una sinergia tra tutti i livelli di cura che ad oggi si 'incontrano' solo a livello informale. Una rete quindi tra cura ambulatoriale, ospedaliera e riabilitazione. Quindi, un forte impegno nella prevenzione - con il coinvolgimento delle famiglie - e nella formazione anche nelle scuole. E ancora, l'inserimento nei Lep - Livelli essenziali di assistenza, di questo disturbo che ad oggi nel nostri Paese "coinvolge più di 3 milioni di giovani donne" e del riconoscimento di patologia sociale. Infine, prevedere il reato di istigazione al non mangiare contenuto spesso in rete o in quegli spot che ricalcano lo stereotipo di donna magra.

"E' importante trasformare questa bella pagina Lombarda in un modello nazionale- ha detto Gelmini- sarà inoltre mia cura sottoporre questo modello anche alle altre regioni. Al giorno d'oggi non c'è solo il covid da covid da contrastare ma tante altre patologie che meritano di essere attenzionate".

"E' arrivanto il momento di affrontare seriamente questo tema- ha aggiunto Bonetti- e di trovare sinergie anche nelle altre regioni e sono convinta che grazie alle grandi capacità della ministra Gelmini, questo sarà possibile. La presenza di Ambra Angiolini oggi è molto importante ed è un atto di coraggio e responsabilità".

"Racconto la mia esperienza di ragazzina malata- ha ricordato Ambra Angiolini- perchè questo sono stata. Non era un capriccio ma una malattia. Per questo per me sarebbe un sogno poter festeggiare una legge come questa in Italia".