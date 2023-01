Domenica di sole prima del ritorno del freddo

Il tempo sta per peggiorare di nuovo. Il vortice di bassa pressione alla base delle diffuse nevicate dei giorni scorsi ha dispensato ieri un altro bel carico di neve anche sulle regioni peninsulari, Abruzzo e Molise in testa. Nei prossimi giorni il vortice rimarrà tuttavia attivo e sarà responsabile di un nuovo peggioramento anche sul nord Italia. Da domenica sera risalirà infatti verso l’area padana attraverso l’Adriatico, determinando lunedì nuovo maltempo, soprattutto sul Nordest e su buona parte della Valpadana.

Oggi avremo comunque prevalenza di sole, pur con temperature più contenute di un paio di gradi. Oggi la massima si è portata in città sui 9/10 gradi grazie soprattutto ad una leggera ventilazione di foehn, il tiepido vento di compressione in discesa dalle Alpi verso la regione padana. Più bassa la temperatura verso il Cremonese, contenuta entro i 7 gradi. Oggi la ventilazione sarà invece più orientale, fatto che conterrà i valori diurni entro i 6/7 gradi nonostante l’insolazione prevista. Ma l’attenzione è già diretta a domani.

Lo spostamento verso nord della depressione produrrà infatti un nuovo peggioramento, piovoso in pianura ma nevoso a quote molto basse. I fiocchi raggiungeranno la pianura in Lombardia orientale e sull’alta Emilia (Lodigiano, Pavese e Piacentino) anche se al momento non è in vista una nevicata con accumuli oltre i 2 centimetri. Stavolta la colonna d’aria sarà molto meno fredda di giovedì, in più influenzata dalle correnti miti di natura sciroccale in risalita dall’Adriatico. In città e in pianura cadrà di conseguenza solo pioggia (attesi circa 10 millimetri). La quota neve, inizialmente bassa (4-500 metri), è destinata tuttavia ad innalzarsi in fretta nel corso della giornata, mutando la caduta dei fiocchi in pioggia fino a ridosso dei 700 metri. Tempo in parte perturbato anche martedì: potrebbe cadere ancora un po’ di pioggia in mattinata, in attesa di schiarite nel pomeriggio e nella notte su mercoledì.

A partire da venerdì una nuova irruzione di aria gelida di origine scandinava porterà invece quasi certamente un nuovo calo termico, ancora difficile da quantificare, ma certamente incisivo, anche se al momento non dovrebbe produrre nevicate degne di nota. Resta che di positivo nell’attuale gennaio c’è soprattutto la quantità delle precipitazioni su tutto il nord Italia. Sulla città sono già caduti 70 millimetri di pioggia, un valore già superiore ai 50 della media. La frequente instabilità è positiva anche per la qualità dell’aria in un periodo dell’anno critico sotto questo profilo.•. A.Azz.