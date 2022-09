Non una parola da parte sua, ma un lungo e prolungato abbraccio da parte di tutti i presenti. In una chiesa di Santa Maria Nascente decisamente gremita, don Fabio Corazzina, insieme ai ciclisti dell’iniziativa «Per…corri la pace» che erano con lui in Sicilia, a rappresentanti di associazioni e scout, ma anche tanti semplici fedeli provenienti da tutta la città, hanno compiuto l’atto penitenziale che il vescovo Pierantonio Tremolada aveva auspicato, a riparazione della celebrazione eucaristica di Mazara del Vallo, in tenuta da ciclista.

La messa, la preghiera e una vignetta con il don e il vescovo

A condurre il momento di preghiera e riflessione dal titolo «Donaci unità e pace… Cammini di riconciliazione», don Alfredo Scaratti, accompagnatore spirituale delle Acli. A concelebrare, ben tre vicari: il generale don Gaetano Fontana, quello per la pastorale dei laici don Carlo Tartara e quello per il clero don Angelo Gelmini. Sull’altare anche don Battista Dassa e don Marco Mori da altre parrocchie.

Ai presenti è stata distribuita una traccia per la preghiera, corredata da una vignetta che raffigura il vescovo Tremolada camminare davanti a don Fabio, insieme al gregge di pecorelle, accompagnati dal volo delle colombe della pace.

Dalla divisione per la messa in tenuta da ciclista alla riconciliazione

Nell’introduzione, don Alfredo ha ricordato come «la vicenda della celebrazione a Mazara ha suscitato dolore, sconcerto, rabbia, giudizio, confusione. Con il pericolo di creare una crepa nella nostra Chiesa bresciana, una divisione profonda con chi sta da una parte e chi dall’altra».

L’invito del momento vissuto ieri, invece, era teso a «Tornare al gusto del suo pane», in un momento di condivisione come lo è stato il Congresso eucaristico a Matera. Un «pane di amore, di riconciliazione, di unità, di pace». Per tessere i legami che creano una comunità non si può cadere nella trappola delle fazioni, ma è la ricerca della comunione, del confronto fraterno e della preghiera «offerta come segno di comunione verso il vescovo Pierantonio».

Anche il presidente delle Acli Pierangelo Milesi ha voluto ricordare come don Fabio in questi 12 anni li abbia accompagnati nella loro iniziativa, «un gesto politico di attenzione verso le situazioni di guerra», ma ha anche sottolineato come ieri si sentisse in quella chiesa la presenza spirituale del vescovo, impossibilitato a presenziare personalmente.

A corroborare queste intenzioni le parole di papa Francesco nel suo viaggio in Canada sul tema della riconciliazione e sul ruolo della Chiesa, «luogo dove si smette di pensarsi come individui per riconoscersi fratelli, guardandosi negli occhi dell’altro, lasciando che la mistica dell’insieme, tanto gradita allo Spirito Santo, favorisca la guarigione della memoria ferita».

Don Alfredo ha ricordato come la riconciliazione ci chieda «di essere credenti e credibili, un impegno e uno stile da costruire insieme».

Per don Corazzina e il gruppo ciclistico, anche il digiuno

Oltre alla preghiera la proposta di penitenza comprendeva anche il digiuno, osservato da tutti i componenti del gruppo ciclistico che ha pedalato con don Corazzina in Sicilia, ma anche una raccolta di offerte per finanziare i progetti educativi nell’oratorio di Fiumicello e nel quartiere Scampia di Napoli seguite da Davide Cerullo. •.