Donne contro la violenza: premiate Pinky, Giusy Versace e Francesca Carollo

Premiate tre donne che lottano ogni giorno contro la violenza nei confronti delle donne: Giusy Versace, Francesca Carollo e Parvinder Aoulakh, detta Pinky, la donna che ha rischiato di morire per le violenze inflittele dal marito a Dello, in provincia di Brescia. Marito che scelse di darle fuoco otto anni fa, il 20 novembre 2015, davanti ai due figli. Pinky è stata premiata per il coraggio con cui ha affrontato la vicenda e per il suo impegno come testimonial e coordinatrice di «Wall of Dolls» a Brescia.

Nel contesto di Women for Women against Violence - Camomilla Awards, è stata dunque premiata anche l’atleta paralimpica e senatrice Giusy Versace, per il suo costante impegno contro la violenza sulle donne al fianco appunto della stessa associazione «Wall of Dolls» ideata e fondata nel 2014 da amica Jo Squillo.

La cerimonia, arrivata quest’anno all’ottava edizione, è stata organizzata dall’Associazione Consorzio Umanitas a Palazzo Lombardia a Milano, per promuovere il contrasto alla violenza di genere e il benessere delle donne che lottano contro il tumore al seno.

ll premio Camomilla Award è stato assegnato a persone che si sono distinte per il loro impegno nel sociale e nelle campagne di sensibilizzazione su questi temi. Il nome di questo riconoscimento nasce proprio dal fiore di camomilla e dalle sue straordinarie capacità terapeutiche, poiché rinvigorisce le piante malate: un fiore che simboleggia la solidarietà e l’aiuto nei momenti più difficili.

Sul palco, assieme alla Versace e a Parvinder Aoulakh, è premiata anche la giornalista Mediaset Francesca Carollo, presidente della onlus «Wall of Dolls».