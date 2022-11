Dop economy, Brescia capitale con un valore di 726 milioni

L’analisi Ismea-Qualivita 2022 promuove la provincia, in testa a livello regionale e fra le prime in Italia per indotto generato dai prodotti a Denominazione di origine protetta

È Brescia la provincia lombarda con il maggiore impatto economico, 726 milioni di euro, generato dai prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta). Il dato emerge dal Rapporto Ismea-Qualivita 2022 sulla Dop economy italiana, che descrive un settore in grande crescita che vale 19,1 miliardi di euro.

Grana Padano e Franciacorta al top nella sfida tra le Denominazioni

Spiccano altri due primati della nostra provincia (che è anche fra le prime a livello nazionale): la denominazione che dà maggior valore economico è il Grana Padano Dop, seguono Bresaola della Valtellina Igp, Parmigiano Reggiano Dop e Gorgonzola Dop. Il Franciacorta Dop è invece la denominazione con il maggiore ritorno economico, seguita da Lugana Dop, Provincia di Pavia Igp, Bonarda dell’Oltrepò Pavese Dop, Oltrepò Pavese Dop, Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese Dop e Riviera del Garda Classico Dop. Il Rapporto Ismea-Qualivita evidenzia il settore dei prodotti Dop e Igp in forte ricrescita nel post-pandemia.

In Lombardia 75 prodotti Dop e Igp

La ricerca analizza il ritorno economico delle filiere agroalimentari e vitivinicole italiane. In Lombardia si contano 75 prodotti Dop e Igp e il settore nel suo complesso ha generato nel 2021 un impatto economico pari a 2.180 milioni di euro (+ 7,2% sul 2020) grazie al lavoro di 8.914 operatori, che ne fanno la terza regione in Italia per valore delle filiere Dop e Igp e la seconda per il settore del cibo.

Brescia è seguita da Mantova (499 milioni), Sondrio (277), Cremona (250) e Pavia (158). Il rapporto Ismea Qualivita 2022 si arricchisce del nuovo indicatore «Peso Dop Igp» che esprime l’incidenza del comparto dei prodotti certificati a Denominazione di origine e Indicazione geografica protette sul totale del settore agroalimentare regionale. In Lombardia la Dop economy ha un peso pari al 16% sul valore complessivo del settore agroalimentare, mentre a livello italiano la quota è del 21%.

Il comparto cibo conta 34 filiere che generano un valore alla produzione di 1.758 milioni di euro nel 2021, per un +7,6% rispetto al 2020. La regione è seconda in Italia per valore economico generato e coinvolge 5.247 operatori. Il comparto vino conta 41 filiere che generano un valore alla produzione di 422 milioni di euro nel 2021, per un +5,5% rispetto al 2020. La regione è nona in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 3.667 operatori.•.