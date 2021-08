Dopo oltre tre giorni di stop piattaforma regionale riattivata

È tornata pienamente operativa la piattaforma sanitaria informatica della Regione Lombardia dopo il blocco che dallo scorso fine settimana ne aveva paralizzato l’attività con pesanti disservizi per la rete di medici di medicina generale e farmacie. A comunicare la riattivazione del servizio è stata direttamente l’agenzia regionale Aria Spa alla quale fa capo la piattaforma. In una nota si spiega che «tutti i servizi del Sistema Informativo Socio-Sanitario di Regione Lombardia, compreso il Fascicolo sanitario elettronico, hanno ripreso a funzionare correttamente da questa mattina» e che «nessun dato è andato perso». Il blocco del sistema - che aveva portato rallentamenti nell’invio dei dati sanitari (come ricette e tamponi eseguiti) da parte di farmacie e medici di base - era partito sabato scorso, a causa di un guasto ai condizionatori nella sede del Centro elaborazione dati di Aria, come spiegato dall’Assessorato regionale al Welfare. (...)

