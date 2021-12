È picco di contagi: in 24 ore 445 casi di Covid-19

Dopo otto mesi i numeri del Covid tornano a superare la soglia dei 400 casi giornalieri e a Brescia arrivano a 445 positivi così come non accadeva dalla scorsa primavera (431 il 30 marzo). A rischio sono i residenti compresi tra i 25 e i 49 anni, con un contagio su tre che è riferito agli under 18. L’incidenza è schizzata nell’ultimo giorno a 182.8 con una media di 326 casi al giorno nell’ultima settimana, 296 in 14 giorni. Sono 3.373 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, dove sono stati effettuati 112.492 tamponi, una percentuale dunque che sfiora il 3%. Sono 136 le persone ricoverate in terapia intensiva, 10 più di sabato, e 1.066 negli altri reparti (+25). Le persone decedute sono 25, per un totale di 34.504 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 865 contagi, 445 a Brescia, 388 a Monza, 381 a Varese, 345 a Bergamo, 215 a Como, 207 a Pavia, 174 a Mantova, 111 a Lecco, 103 a Lodi, 99 a Cremona, 50 a Sondrio. (...)

