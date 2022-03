E Zaia chiama Milano «Adesso fronte unico»

«Sui cereali, come sui temi energetici e delle materie prime, bisogna ridisegnare completamente le strategie che sono state adottate negli ultimi anni». A dirlo è Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto. Il quale sul tema delle produzioni agricole è pronto a portare avanti un lavoro di squadra assieme alla Lombardia. «Il dialogo fra le nostre due Regioni è fondamentale, perché i nostri territori sono uguali», afferma. «Visto che siamo in una situazione di emergenza, deve essere subito stabilita una deroga al divieto di coltivazione del 5% dei terreni, che potrà essere reintrodotto quando sarà terminata la crisi in atto, e, di conseguenza, va ridiscusso il Piano di sviluppo rurale, facendo in modo che vengano introdotti incentivi per chi produce cereali e cibo in generale». L’obiettivo che l’Italia deve perseguire, secondo il presidente del Veneto, è la sovranità alimentare. «Fino a ieri sembrava un’eresia, ma adesso tutti si stanno rendendo conto che è una necessità», precisa. «Anni fa è stata abbandonata la politica dell’autosufficienza, cosa che non hanno fatto ad esempio in Francia, tanto che si è arrivati quasi ad azzerare le coltivazioni intensive e, per esempio, a fare accordi con i quali si è accettato che la metà del latte necessario per il nostro consumo arrivasse dall’estero». «Il Pnrr è uno strumento di fondamentale importanza, anche per questo è necessario rivederne contenuti ed obiettivi alla luce del cambiamento storico attuale», conclude il presidente guardando all’alleato lombardo.