Elezioni: a Brescia Forza Italia punta su Maurizio Casasco per la Camera

E' Maurizio Casasco, classe 1954, presidente Confapi, il candidato del centrodestra al collegio uninominale alla Camera di Brescia. Così, dopo i due seggi certi assegnati alla Lega (Simona Bordonali alla Camera e Stefano Borghesi al Senato) si riempie la casella che voleva un seggio per Forza Italia (ora manca soltanto Fratelli d'Italia, nel collegio del Garda per la Camera); Casasco è anche capolista nel listino proporzionale di Forza Italia sempre alla Camera, con il milanese Luca Squeri in terza posizione e in quarta Tiziana Ippolito, assessore a Castelmella. Per Adriano Paroli invece c'è il quarto posto nel listino proporzionale al Senato Lombardia 1 (Como, Varese, Sondrio e Monza) ma con buone possibilità di essere "ripescato" considerato che davanti a lui ci sono Licia Ronzulli, Alberto Barachini e Stefania Craxi che dovrebbero essere eletti in altri collegi, lasciando via libera all'ex sindaco di Brescia.