Calovini (Fdi): "Coalizione compatta". Attesa per il risultato di Gelmini (Azione): "Vinciamo su Forza Italia in molte regioni"

Quattro dei sei eletti nei collegi uninominali sono bresciani: Giangiacomo Calovini (Fdi), Simona Bordonali e Stefano Borghesi (Lega), Maurizio Casasco (Fi). Attesa per il risultato di Mariastella Gelmini, candidata in quattro collegi plurinominali e nell'uninominale di Treviglio.

Giangiacomo Calovini (FdI)

"Le nostre aspettative erano alte, e sono state confermate". Soddisfatto per il risultato personale, ma anche per il successo di Fratelli d'Italia Giangiacomo Calovini, neo deputato espressione del Garda secondo cui "è stato fondamentale presentarsi agli elettori con una coalizione compatta". Chiave del successo, per Calovini, la leadership nazionale di Giorgia Meloni. "Porterò a Roma quello che ho raccolto sul territorio in questa campagna, le giustificate preoccupazioni di imprese e famiglie per il caro energia". Per Calovini è presto per parlare del candidato sindaco per la Loggia: "Ne discuteremo, con la consapevolezza che i nostri avversari non sono nel centrodestra ma fuori dal perimetro della coalizione"

Simona Bordonali (Lega)

"Sono soddisfatta per il mio risultato, e ho la consapevolezza che là dove la Lega governa il risultato è superiore rispetto alla media - commenta -. Il dato della Lega ci ha sorpreso e amareggiato: di fatto i partiti che hanno sostenuto, per responsabilità, il governo sono stati penalizzati. Ora comunque siamo finalmente al governo, un governo eletto dal popolo, e possiamo contare su una squadra di cento tra deputati e senatori". Con la debacle della Lega si riapre la corsa alla Loggia? "Non cambia nulla, il centrodestra ha una buona possibilità di riuscita - ritiene -. E' necessario individuare il candidato migliore, restiamo dell'idea che sia Fabio Rolfi"

Maurizio Casasco (Fi)

Maurizio Casasco per ora preferisce non esprimersi sul suo buon risultato (vicino al 50%, ampiamente superiore allo sfidante Roberto Rossini): "Sono un neofita, sono l'ultimo arrivato. Voglio ascoltare, poi commenterò", dice.

Mariastella Gelmini (Terzo polo)

"Non abbiamo mai fatto la corsa su Forza Italia, perché questo partito ha rincorso i sovranisti. Noi siamo lontani dal populismo. Azione e Italia viva vincono su Forza Italia in molte regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Basilicata. In soli due mesi, senza promesse miracolose, scegliendo di non scassare i conti dello Stato ma illustrando un programma serio, per Azione e Italia viva è un risultato importante", ha dichiarato Mariastella Gelmini (Azione) nella conferenza stampa al comitato elettorale del Terzo polo.