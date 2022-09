Letta rilancia il Pd da Brescia: «Due settimane per rimontare»

IL SEGRETARIO DEM A BRESCIA CON UN PULLMAN ELETTRICO

Enrico Letta confida nelle due settimane che mancano all’apertura dei seggi per compiere una rimonta che avrebbe, sondaggi alla mano, del miracoloso. Fa affidamento per riuscirci sull’intera comunità del Partito Democratico perché si sforzi di convincere uno per uno gli indecisi e i potenziali astensionisti, che mai come in questa tornata sembrano essere tantissimi.

Giunto a Brescia a bordo di un pullman elettrico che viene parcheggiato ad una manciata di metri dal palco allestito in Piazza Mercato, il segretario del Pd si rivolge alla platea di cinquecento persone accorse ad ascoltarlo ammettendo di «sentire sulle spalle il peso di questo momento straordinario che il Paese sta vivendo». «Il futuro è affascinante e difficile - scandisce - e l’Italia ha bisogno di uomini e donne che in politica affrontino le sfide decisive». A partire dalla tutela dell’ambiente, «argomento che per la destra non esiste».

Letta fa notare alla piazza come il Pd sia l’unico partito che non riporta il nome del proprio leader nel simbolo, e questo racconta «la forza di una comunità che non ha bisogno di affidarsi a un proprietario». Futuro significa anche «lavoro» e di conseguenza «giovani»: «Ci impegniamo a dire basta agli stage gratuiti, il primo lavoro deve essere vero, un impiego a tasse zero, a decontribuzione totale». E aggiunge: «30 è l'età media nella quale i nostri ragazzi e le nostre ragazze lasciano la casa dei genitori, a differenza di quanto accade in Francia e Germania, dove è fissata a 24 anni».

E orgogliosamente rivela che «il Pd nelle intenzioni di voto è il primo partito nella fascia 18-24». E parlando di istruzione, tema a lui caro, Letta afferma che «non può esserci se chi deve impartirla è trattato senza dignità, dunque gli stipendi degli insegnati italiani vanno adeguati a quelli dei loro colleghi europei». L’ex premier insiste sull’allungamento dell’obbligo scolastico, sostenendo che «tutti i ragazzi devono arrivare al diploma di scuola superiore», e promette l’introduzione dello ius scholae, ovviamente in caso di vittoria nelle urne. Poi ripete un concetto più volte espresso, quello del voto utile: «O vince la nostra coalizione o vince il centrodestra. E’ un ragionamento da fare soprattutto per i collegi uninominali».

E infine alle persone gli chiedono conto della decisione di abbandonare Parigi per Roma. Lui è solito ribattere così: «No, non sono pentito perché non c’è nulla di più affascinante di essere il segretario nazionale del più grande partito italiano di popolo e non c’è onore più grande che battersi per le proprie idee in libertà».•.