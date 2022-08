Era il 23 aprile 1999 quando Gorbaciov parlò a Brescia del suo mondo ideale

Sognava "un mondo più giusto, più umano, più pacifico" e inneggiava a un nuovo ordine mondiale che rispettasse anche i paesi più piccoli, anche quelli con una potenza pari a zero, anche quelli per nulla strategici. Si leggono queste parole sull'articolo pubblicato il 24 aprile 1999 su Bresciaoggi, a firma di Mimmo Varone. La cronaca di un giorno che sarebbe rimasto, come tanti altri, nella storia. Il giorno prima, il 23 aprile 1999, Mikhail Gorbaciov arrivò a Brescia dopo l'invito di una città, e una provincia, che ascoltarono con entusiasmo le parole dell'ex presidente dell'Unione Sovietica, e Nobel per la Pace, rimanendo affascinati dalla sua visione dell'equilibrio mondiale. Il padre dei processi di riforma legati alla perestrojka e alla glasnost e protagonista degli eventi che portarono alla dissoluzione dell’Urss e alla riunificazione della Germania, venne introdotto, nel salone Vanvitelliano, da Paolo Corsini, al tempo sindaco di Brescia. Le parole del primo cittadino evidenziarono subito la statura politica di Gorbaciov e il suo impegno nella battaglia per la pace, una battaglia iniziata a combattere quando era alla guida dell'Urss. Il giorno dopo la notizia della sua scomparsa a 91 anni, la città lo ricorda con parole e fotografie.

Sulle pagine di Bresciaoggi, l'impronta della storia, tra la cronaca dei suoi discorsi, le strette di mano, gli incontri con politici, studenti, imprenditori. E una nota di colore sul menù con il quale la nostra città lo salutò: faraona, parmigiano e vini Franciacorta.