Fanghi al veleno, Lega attacca: "Una vergogna Ue intervenga"

"La notizia delle 150 mila tonnellate di fanghi tossici scaricati nei campi agricoli è una vera vergogna. Un carico inquinante ben al di sopra di quello previsto dalla legge, contaminato da metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze nocive, spacciati come fertilizzanti e finiti direttamente sulle nostre tavole. In un momento come questo, dove la sicurezza alimentare e la salute delle persone sono state messe al centro sembra assurdo dover prestare attenzione non solo a cibi da laboratorio, insetti o altri alimenti di bassa qualità prodotti in Paesi terzi ma anche ai prodotti del nostro stesso territorio". È questo il commento dell’Onorevole Angelo Ciocca, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, sulla notizia dei fanghi inquinanti rilasciati dall’azienda Wte e che ha coinvolto Brescia in Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.