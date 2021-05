Fare l’imprenditore: il sogno possibile di 2 studenti su dieci

Una generazione di ragazzi che sogna di diventare imprenditore, magari nell'ambito del commercio o del digitale, che in larga parte «snobba» gli istituti tecnici professionali e che crede di proseguire gli studi, soprattutto in economia, medicina o professioni sanitarie. Ragazzi che hanno vissuto con difficoltà la Dad, che temono per il proprio futuro lavorativo e che vedono nell'industria una risorsa fondamentale, ma anche un problema di inquinamento. Questi, in sintesi, alcuni risultati di «Giovani e futuro – Il mondo che vorrei», indagine promossa dal Gruppo Giovani imprenditori, guidato da Anna Tripoli e realizzata Gabriele Micozzi, docente all'Università politecnica delle Marche e dal Centro studi di Confindustria Brescia. L'osservatorio ha cercato di comprendere il mondo dei giovani di fronte alle complessità degli ultimi mesi. Agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado bresciani sono state rivolte circa 50 domande, con 5.873 risposte, pari al 32% del potenziale complessivo (circa 18mila studenti). Il 53% dei rispondenti è femmina, il 47% maschio; il 46% del totale frequenta un istituto tecnico, il 36% un liceo, il 18% un istituto professionale. Le sezioni analizzate sono state otto: Lavoro e Impresa, Scuola e Formazione, Territorio, Relazioni Sociali e Abitudini, Pandemia, Comunicazione, Personaggi, Protagonisti e Antagonisti, Confindustria. Sulle aspirazioni future, un giovane su quattro (il 24%) vorrebbe fare l'imprenditore; subito dopo, libero professionista (15%), medico (14%), ingegnere (13%), ma c'è anche un 5% che vorrebbe fare il «vip». I settori preferiti per un'esperienza in azienda sono il commercio (per il 31% degli intervistati), l'informatica-digitale (25%), il sistema moda (22%) e il comparto bio-medicale (21%). L'industria è vista come un risorsa fondamentale oltre la metà dei ragazzi (il 53%), ma anche come sinonimo di inquinamento (42%) e di duro lavoro (27%). Interrogati sul mondo della scuola, i ragazzi chiedono più incontri con le aziende e un maggior numero di visite esterne (35%), docenti più preparati e motivanti (33%), maggiori attività extrascolastiche (29%). Si conferma lo scarso appeal per gli Its: il 66% non ha mai pensato di iscriversi, nel 76% dei casi perché non si conosce il percorso di studi. Il 72% degli studenti pensa di proseguire gli studi: per il 15% il corso di laurea scelto è economia, seguito da medicina e professioni sanitarie (entrambe al 13%), psicologia (12%) e lingue straniere, al 9%. L'apprendimento on line è stata una soluzione concreta per il 60% dei rispondenti, ma uno su quattro l'ha vissuta «male o malissimo», amici e genitori continuano ad essere punti di riferimento, mentre il 60% ha timori per il lavoro del futuro (il 36% teme la solitudine, il 30% altre malattie). L'indagine ha anche approfondito il tema dalla pandemia: i ragazzi hanno mostrato di aver risposto con caparbietà all'emergenza, anche se il 30% ammette che «ha sconvolto la mia vita o quella della mia famiglia». Ultimi due spunti: una sostanziale indifferenza nei confronti del proprio territorio (è così per il 39%; ma il 33% lo ama) e poca conoscenza di Confindustria, è conosciuta da un ragazzo su tre.•.