Elezioni del 25 settembre, a Brescia Fi lancia Casasco alla Camera Anche Meloni ha scelto i suoi

Il quadro completo si saprà stamattina, ma il Centodestra qualcosa ha partorito. Sponda Forza Italia, soprattutto. Fratelli d’Italia aspetta oggi per l’ufficialità. Meloni ha depositato le liste di otto regioni, non ancora la Lombardia. Troppo complicata? Però non ci sono più dubbi sui nomi dei bresciani di FdI: saranno quattro in corsa il 25 settembre sotto la faccia di Giorgia: l’ex Forza Italia ed ex sindaco di Bagnolo Mella, Cristina Almici, il consigliere comunale di Brescia, Giangiacomo Calovini, Paolo Inselvini, dirigente di Gioventù nazionale e Gianpietro Maffoni. Ma non si sa chi all’Uninominale e chi al Proporzionale, tranne Maffoni, senatore uscente, che sarà capolista del listino al collegio plurinominale di palazzo Madama, in comune tra Brescia e Bergamo. Forza Italia, si diceva...

I primi nomi sono filtrati, e uno di questi è un mezzo colpo di scena. Mezzo, perchè Maurizio Casasco ci aveva provato anche cinque anni fa ad andare in Parlamento. Ora però le possibilità di essere eletto sono parecchio corpose: è nel collegio Uninominale della città. Roberto Rossini del Partito democratico e Guido Galperti di Italia Viva-Azione come maggiori sfidanti. Il presidente nazionale di Confapi ha scalzato Adriano Paroli. L’ex sindaco di Brescia era teoricamente quello designato, ma non si sentiva sicuro. Tuttavia potrebbe farcela ugualmente: è candidato nel collegio Como-Sondrio-Varese, quarto in lista. Una posizione che apparentemente non dà chances, ma che in realtà ne dà. Prima di lui ci sono Ronzulli, Barachini e Stefania Craxi, tutti e tre pluricandidati. Con tutta probabilità saranno eletti altrove, liberando il seggio a Paroli.

In una botte di ferro l’ex sindaco? Forse, ma Forza Italia non deve prendere una scoppola alle urne perchè altrimenti... Cinque anni fa proprio l’uomo Mediaset, Alberto Barachini, entrò in Senato con lo stesso meccanismo. A fargli spazio - era allora candidato proprio a Brescia - Ronzulli, lo stesso Paroli e Gallone che lo precedevano, e furono eletti in altri collegi. Detto questo, sicuramente Paroli avrebbe preferito essere al posto di Casasco. Che tra l’altro è anche capolista al Proporzionale della Camera, imprecisata la posizione successiva, poi al terzo posto c’è Carlo Scuri, deputato uscente di San Donato Milanese, figlio di partigiano, e Tiziana Ippolito, assessore di Castelmella, scuola Nicoli Cristiani, ora vicina al consigliere regionale Gabriele Barucco.

La scelta di Casasco potrebbe provocare più di un mal di pancia tra gli Azzurri bresciani, già ieri sera in agitazione. Ma certo, il presidente europeo dei medici dello sport ha ottenuto quello a cui punta da anni. Nel 2018 c’era andato vicino, avrebbe dovuto essere candidato nel collegio uninominale di Palazzolo sull’Oglio che pareva spettare a Forza Italia, ma all’ultimo momento finì a Alessandro Colucci, in quota a «Noi per l’Italia» di Maurizio Lupi, il ciellino oggi con Toti, Brugnaro e Cesa in «Noi Moderati». Casasco, con un passato anche nel calcio come direttore sportivo - tra gli altri club, Brescia e Torino -, ha come sponsor principale Antonio Tajani, attuale coordinatore nazionale di FI e già presidente del Parlamento europeo. Proprio a Bruxelles i due avrebbero approfondito la conoscenza.

Oggi anche la Lega terminerà il lavoro, presentando la lista dei candidati ai collegi plurinominali della Camera e del Senato. I nomi non sono mutati rispetto ai giorni scorsi, «reggono» Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Simona Bordonali e Giuseppe Donina per Montecitorio, ma ieri sera non si conosceva ancora l’ordine in lista che, è bene ricordare sempre, è decisivo. Quanto al Senato, in segreteria provinciale del Carroccio ieri non si escludeva che possano non esserci bresciani in lizza. Questa mattina dunque cala il sipario su giorni tormentati più che dall’incertezza per i futuri esiti elettorali dalla certezza di avere, per via del taglio dei parlamentari, scontentato troppi. •.