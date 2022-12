Fidanzati uccisi in Inghilterra: l’accusato ha trascorso l'adolescenza in Valtrompia

Andrea Cardinale, il ventunenne in stato di fermo con l’accusa di aver assassinato la settimana scorsa i giovani Nino Calabrò e Francesca Di Dio a Stockton on Tess, in Inghilterra, in passato ha vissuto in Valtrompia. Cardinale, originario di Palermo, ha trascorso infatti parte della sua adolescenza nella frazione Zanano di Sarezzo mentre nella vicina Gardone si è diplomato tre anni fa nel liceo delle scienze applicate, come conferma l’istituto scolastico «Carlo Beretta».

Da Brescia alla Sicilia per poi approdare in Inghilterra

Una volta conclusi gli studi, il giovane era tornato a vivere in Sicilia e infine è ripartito per l’Inghilterra, dove a Thornaby nella contea del North Yorkshire è avvenuto il duplice delitto per cui ora è appunto accusato. Il suo nome però in queste giornate non evoca nulla alle persone che si incontrano oggi a Sarezzo dove agli inizi delle scuole superiori si era temporaneamente trasferito con la famiglia, costituita dai genitori e una sorella.

La passione per il rugby

Per conoscere meglio le informazioni su questo ragazzo bisogna scavare nel mondo della palla ovale: «Prima di farsi male al ginocchio Andrea per qualche stagione ha giocato con me nelle giovanili del Rugby Lumezzane – afferma un suo vecchio compagno di squadra che chiede di restare anonimo –. Con lui uscivo in discoteca e in diverse occasioni da ragazzino sono stato anche a casa sua a giocare alla Playstation». Un coetaneo che dopo aver appreso della tremenda tragedia si definisce ora sconvolto: «Il mio ricordo è quello di una persona pacata e apparentemente tranquilla – aggiunge – i fatti per cui attualmente risulta indiziato sono semplicemente terribili».

Il racconto di chi frequentava Andrea Cardinale

Il vecchio compagno di squadra dell’indagato puntualizza poi di aver interrotto definitivamente i rapporti con Cardinale da ormai tanti anni e precisa che lo stesso hanno fatto anche gli altri amici della compagnia con cui uscivano insieme il sabato sera: «Sapevo che voleva diventare un croupier – continua –; da Instagram avevo inoltre scoperto che si era spostato in Inghilterra per inseguire il suo sogno». Poco attivo nel mondo social, sul profilo Facebook di Cardinale, dove non pubblica nulla da anni, filtra solo un certo interesse per il rugby.

In realtà, a Lumezzane il ventunenne palermitano la maglia rossoblù l’ha indossata piuttosto poco considerato che neanche Fiorenzo Gobbi, storico ex allenatore e memoria delle giovanili valgobbine riesce a tracciare un ritratto nitido di lui. «Sinceramente è un nome che non mi dice nulla - taglia corto – deduco che questo giovane a differenza dei tanti altri che ho allenato non abbia proseguito la trafila e nemmeno continuato a frequentare il campo e la struttura».

Va detto che a Lumezzane in oltre cinquant’anni di storia ovale, sono molti i ragazzi di tutte le età che hanno calcato il sintetico delle Rossaghe, tra questi poi c’è chi con sacrificio e impegno è riuscito a debuttare in Serie A e chi invece ha lasciato solo pochissimi e sparuti ricordi, proprio come Andrea Cardinale. Che oggi sarà davanti ad un giudice per l’udienza.

Le salme dei due ragazzi intanto resteranno in Inghilterra ancora per qualche giorno, utile per svolgere eventuali altri accertamenti; all’inizio di gennaio poi potranno essere restituiti alle famiglie. •.

Le indagini

Il ragazzo è comparso alla Corte dei magistrati di Teesside la mattina di Santo Stefano ed è stato incarcerato, scrive gazettelive.co.uk. Giovedì farà la sua prima apparizione alla Crown Court.

Il ritrovamento dei cadaveri

I corpi massacrati del 25enne Calabrò e della fidanzata di soli vent'anni sono stati scoperti nella mattinata di mercoledì scorso nell'appartamento di Thornaby Road che Cardinale e Calabrò condividevano da tempo. Nonostante gli inquirenti inglesi mantengano il massimo riserbo sulla vicenda, sembrerebbe che l'arma del delitto sia stata una mazza da baseball, brandita con ferocia contro le due vittime.

I rapporti tra Cardinale e le vittime

Cardinale e Calabrò erano stati colleghi di lavoro, entrambi lavoravano come croupier a Stockton-on-Tees e da tempo vivevano Thornaby-on-Thees, un piccolo comune di 25.000 abitanti nella contea del North Yorkshire. Francesca Di Dio, invece abitava nel Messinese e dall'Italia aveva raggiunto il compagno, siciliano pure lui, per trascorrere assieme le festività natalizie.

Movente sconosciuto

Misterioso, ancora il movente del duplice omicidio; Cardinale e Calabrò si conoscevano da parecchio tempo, il primo qualche anno fa era stato a trovare il secondo a casa dei familiari in provincia di Messina. Secondo indiscrezioni propria la vittima aveva aiutato il suo presunto carnefice a trovare un'occupazione. Particolare che mai avrebbe fatto pensare a un epilogo così tremendo.