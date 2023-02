Fine settimana soleggiato e inquinato: le piogge sono ancora lontane

L’alta pressione rimane in cattedra. Proseguirà anche nei prossimi giorni la fase primaverile che sta attraversando il cuore di febbraio. Una fase meteorologicamente pericolosa, e che sta inevitabilmente accelerando il risveglio vegetativo delle piante, quando mai prematuro. Parlano chiaro le temperature degli ultimi giorni: 16 gradi lunedì, 17° martedì, 18° mercoledì per scendere a 14° ieri per effetto della maggiore foschia. Temperature eccezionalmente elevate anche in quota, con massime di 11 gradi a Ponte di Legno. Sono valori fra 5 e 7 gradi oltre le medie del periodo. Mai registrata una serie tanto tiepida a metà febbraio. E non è certo finita, come vedremo.

Siccità di nuovo all'orizzonte

L’anticipo primaverile e la siccità di fine inverno non sono una novità: negli ultimi anni febbraio ha mostrato quasi sempre una forte e anomala tendenza al riscaldamento anticipato, come pure ad una drastica diminuzione delle precipitazioni. E così sta accadendo anche quest’anno, al punto da ipotizzare il ritorno di quell’allarme siccità che per tanti mesi ha condizionato il 2022.

Per quanto abbondanti, le piogge che hanno caratterizzato dicembre e gennaio non hanno certamente alleviato una siccità ancora presente e destinata ad aggravarsi di nuovo. Lo scenario è reso ancora più preoccupante dal fatto che il 2022 è stato il più caldo dalla fine del ‘700, ovvero da quando sono iniziate in città le osservazioni meteo ufficiali. Al momento, su base annua manca all’appello il 35% delle piogge, con la previsione di una primavera decisamente arida. La siccità sta colpendo soprattutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia occidentale: qui il deficit pluviometrico supera in alcuni casi il 60%. Dal bresciano verso il Veneto sta colpendo sicuramente di meno. A soffrire è anche il livello dei laghi subalpini: nel lago Maggiore e in quello del Garda è più basso della media fra 60 e 80 centimetri rispetto alla media del periodo. Situazione peggiore nel lago di Como e in quello d’Iseo, laghi il cui livello è ancora più carente. Permangono critiche anche le condizioni del Po, fiume il cui deficit di portata supera ormai il 70% in Piemonte e il 50% fra Veneto ed Emilia. Anche l’Oglio è ai minimi.

Livelli di inquinamento molto elevati

La presenza di un’area di alta pressione tanto massiccia sta determinando un sensibile peggioramento della qualità dell’aria, al punto da classificare gli ultimi tre giorni come i più inquinati dell’inverno. La concentrazione delle polveri sottili si mantiene su valori vicini ai 110 microgrammi per metro cubo, valori più che doppi rispetto ai limiti di legge (50 microgrammi) e con poche possibilità di diminuzione reale nei prossimi giorni.

Un fine settimana soleggiato

Nessuna novità di rilievo è attesa infatti per altri sei o sette giorni. Pur invecchiando, l’anticiclone rimarrà protagonista almeno fino alla metà della prossima settimana. Il weekend sarà quindi caratterizzato da cielo sereno o al massimo velato, ma con molta foschia e banchi di nebbia nelle ore notturne e del primo mattino. Temperature sostanzialmente stabili, con minime attorno allo zero nelle minime e fra 13 e 15 gradi durante il pomeriggio. Anche l’inizio della prossima settimana non vedrà variazioni di rilievo. Un po’ d’aria fredda arriverà tuttavia da est martedì facendo scendere temporaneamente di qualche grado. Possibile un debole peggioramento tra giovedì e venerdì, ancora non ben inquadrato dai modelli previsionali.