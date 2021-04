Fontana vede giallo: «Riapriamo tutto tra sette giorni»

Con il primo fine settimana arancio che spalanca le porte delle città dopo un mese e mezzo di rosso e il Cts che oggi valuterà i miglioramenti dei dati epidemiologici mettendo le basi per un eventuale nuovo allentamento delle misure già dai prossimi 15 giorni, la Lombardia pensa al «giallo» come punto di arrivo entro una settimana al massimo. Bar, ristoranti, cinema, teatri, piscine e palestre aperte: è questo il menù delle riaperture in Lombardia, ipotizzato già dalla prossima settimana e proposto a Cts e governo dal presidente della Lombardia Attilio Fontana. «È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso - ha detto Fontana -. Già dalla settimana prossima si potrebbero stabilire procedure per le riaperture, dando a tutti la possibilità di riacquistare la libertà e soprattutto alle attività commerciali di programmare la ripresa del lavoro». (...)

