Garda a secco di stagionali «Non si vuole fare fatica»

Passato il primo step stagionale della Pasqua e i «ponti» limitrofi successivi, nelle vetrine degli esercizi pubblici e le bacheche social della riviera gardesana i cartelli «cercasi personale» restano sempre in bella evidenza. Cresce la domanda di lavoro nel comparto turistico ricettivo ma si fa fatica, molta fatica, a trovare personale stagionale. Dopo le ultime due stagioni caratterizzate dalla pandemia e aperture regionali «colorate», tanti giovani adesso fanno subito due conti al volo per vedere se lavorare ad esempio come cameriere o commessa in negozio «conviene» come in passato, mettendo sulla bilancia l’aumento del prezzo della benzina per la trasferta e le spese giornaliere, con il «fisso» del reddito di cittadinanza integrato magari da qualche lavoretto in nero settimanale. L’allarme è stato certificato a Parma durante l’ultima assemblea di Federalberghi: «Mancano quasi quattro figure su dieci» e proprio il comparto turistico è stato il primo ad entrare in difficoltà con la pandemia; questa è indubbiamente la stagione della ripartenza ma è problematico «carburare» a pieno regime senza il fondamentale apporto degli under 30. «Siamo agli stessi livelli di inizio stagione - afferma il presidente di Salò Promotion Andrea Maggioni -: qualcuno che aveva iniziato si è già licenziato. Andiamo ad aggiungere penuria a penuria. La tempesta perfetta: il raddoppio nelle ultime stagioni di bar e ristoranti e la riduzione dei lavoratori sta creando prospettive poco rassicuranti». Rimedi nell’immediato? Qualcuno riduce i coperti cercando di mantenere lo standard lavorativo: «Nelle ultime stagioni a fine maggio avevamo anche l’iniezione di studenti desiderosi di guadagnarsi qualcosa per mantenersi negli studi, ma qui siamo al non pervenuto». Per Maggioni non tutte le cause sono addebitabili al reddito di cittadinanza: «Il problema è strutturale e di mentalità. Stiamo parlando di un’occupazione che prevede di lavorare quando gli altri vanno in vacanza, anche e soprattutto nei giorni del fine settimana. Qualcuno non l’ha capito, altri invece dopo due anni di pandemia e restrizioni, vuole ritagliarsi più spazio per se. La situazione è diffusa e generalizzata a Salò, dai bar ai negozi passando dai ristoranti, ma sentendo altri colleghi, da San felice a Gargnano, è la stessa cosa». Aumentare magari le retribuzioni, non potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso qualche assunzione in più? «I collaboratori nei bar e ristoranti qui nel golfo vengono pagati adeguatamente. Certo ci sono i farabutti, non da queste parti però. Qualcuno non intende lavorare il sabato e la domenica e dopo una certa ora. La media di chi si ferma a lavorare è formata da 30 e 40 enni. 20enni pochi o nessuno. Quelli che giungono a chiedere lavoro, magari mettono le mani avanti chiedendo di lavorare solo tre o quattro ore al giorno quando ne servono il doppio. Inutile girarci intorno, si deve sacrificare a gioco lungo la qualità del servizio». Se a livello nazionale il comparto turistico raggiunge il 12-13% del Pil, sul lago di Garda è infinitamente di più. «Non si riesce a trovare forza lavoro – sottolinea anche i presidente del Consorzio turistico Garda Lombardia Massimo Ghidelli – ed il grosso limite è anche la competenza. Manca all’appello non solo gente in sala o in cucina, ma figure professionalmente più preparate come i cuochi e gli addetti alla reception. So di ristoratori che devono chiamare i parenti per alcune situazioni di emergenza. Da ogni parte si sente dire delle nuove generazioni preparatissime e piene di iniziative, ma al lato pratico pochi scelgono di partire in avventure lavorative legate al turismo. C’è l’idea di realizzare qui sul Garda una scuola di alta formazione per turismo, ma è risorsa che può portare vantaggi tra cinque anni. Tanti adesso alla fine del corso di studi all’alberghiero, magari abbandonano andando a fare altro, magari dopo aver visto le prime buste paga. I ragazzi affermano di essere sottopagati, i titolari invece dicono di essere nella media del settore: certo è che il lordo è molto alto, mentre il dipendente prende la metà. Forse guardando i tantissimi social alla tv, ci si è fatta una concezione sbagliata del settore». Prospettive nell’immediato? «Si farà di necessità virtù». •. © RIPRODUZIONE RISERVATA