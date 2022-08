Garda, stazione Tav: ecco 35 milioni di euro

Il Cipess ha deliberato un finanziamento per la fermata intermedia tra Brescia e Verona. Carzeri (Regione Lombardia): «Un passo importante». Fino a oggi c'era solo uno studio di fattibilità, ora per la prima volta dallo Stato arrivano risorse per progetto e realizzazione

La stazione del Garda della Tav è sul tavolo da tanto tempo. Assente nel progetto esecutivo della linea ferroviaria dell’Alta velocità e pure nel definitivo, non era comunque solo nei desideri di una corposa porzione di imprenditori del bacino o della Regione Lombardia che, salvo qualche voce dissenziente, ha sostanzialmente sostenuto l’opera. C’era una concreta traccia nella prescrizione allegata al progetto della Tav, con la quale il Governo sollecitava uno studio di fattibilità sulla fermata da collocare nei pressi di San Martino, tra Sirmione e Desenzano. Desiderata istituzionali, prescrizioni, studi di fattibilità e progetti preliminari - perché seguì anche quello -, non bastano però se non ci sono le risorse. E queste non ci sono mai state. Ora però le cose stanno cambiando: nell’ambito del contratto di programma 2022-2026 approvato dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nella seduta del 2 agosto scorso, sono previste risorse per la progettazione e la realizzazione della stazione del Basso Garda: 35 milioni di euro derivanti dalla legge di Bilancio 2022.

Le risorse sono allocate nel Programma di investimenti P199 «Upgrading infrastrutturale e tecnologico del bacino del Nord Est» che in totale ha ricevuto nuove risorse per 139 milioni di euro. In quella stessa seduta del Cipess, presieduta dal premier «uscente» Mario Draghi, sono stati approvati diversi provvedimenti a sostegno del potenziamento infrastrutturale del Paese, tra questi il Contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (Rfi) che alla voce investimenti ha previsto 13 miliardi di euro di nuove risorse per finanziare nuovi interventi, tra i quali, per l’appunto, lo scalo intermedio sulla linea dell’Alta velocità Brescia-Verona-Padova, destinato a «servire» circa 1500 passeggeri al giorno. Questo stanziamento conferma la più recente posizione assunta dal Ministero delle infrastrutture che, d’intesa con la Regione Lombardia, lo scorso mese di ottobre aveva individuato nel Contratto di programma Mims-Rfi la soluzione più idonea per reperire il finanziamento necessario a trasformare in realtà quello che ad oggi è solo uno studio di fattibilità. I 35 milioni di euro non esauriscono il costo complessivo ipotizzato per la stazione di San Martino, stimato attorno ai 57 milioni.

Ma sono molto più di un primo passo per vedere realizzata un’opera che di recente ha visto la netta opposizione del soprintendente alle belle arti di Brescia, Luca Rinaldi e da sempre di coloro che reputano un errore rallentare la corsa dei treni veloci. Ma che vanta anche molti ambienti favorevoli: le associazioni di categoria del mondo artigiano, commerciale, industriale, turistico avevano di recente indicato i fondi Pnrr come linea di finanziamento privilegiata. «Il 13 luglio 2021 la Regione Lombardia aveva approvato una mia mozione che impegnava la Giunta Fontana ad attivarsi rapidamente nei confronti del Governo e degli enti competenti - commenta la presidente della Commissione Infrastrutture della Regione Lombardia, Claudia Carzeri -. Una mozione che continuava il lavoro iniziato nel 2015 dall’allora assessore Mauro Parolini». Carzeri esprime «soddisfazione per questo finanziamento che avvicina la realizzazione di un’opera fondamentale, non solo per i pendolari del Garda che gravitano tanto su Verona quanto su Brescia e Milano, ma anche per il Pil prodotto dalle attività del bacino gardesano». •.