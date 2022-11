Per la Giornata degli alberi nel Bresciano 650 nuove piantumazioni

Oltre 500 grazie al circolo Legambiente di Erbusco e 70 in città. Procede spedito il progetto di "Agenda Brescia" per la piantumazione di 8mila esemplari mentre sono partiti i lavori per l'abbattimento di 59 piante in viale Piave, che saranno sostituite

Assorbono l'anidride carbonica, contribuiscono alla biodiversità, attenuano l'impatto dei cambiamenti climatici. E abbelliscono le città. Quanto contano le piante nella vita di tutti noi? Per celebrarne l'importanza, nel 2013 è stata istituita la Giornata nazionale degli alberi.

A Brescia 46 alberi monumentali

L'assessorato regionale all'Ambiente ha diffuso nell'occasione gli esiti del censimento degli alberi monumentali, piante antiche di grandi dimensioni, con caratteristiche peculiari in merito alla morfologia e alla specie. Nel 2022 ne sono stati registrati 302, 43 in più rispetto all’anno precedente. “Regione Lombardia è attenta alla valorizzazione del capitale naturale – ha spiegato Cattaneo - e alla salvaguardia della biodiversità, così da favorire lo sviluppo dell’ambiente in ottica di sostenibilità e di tutela del territorio.

Gli alberi monumentali sono un patrimonio della nostra Regione, sono ricchi di storia e vanno salvaguardati”. Cinque le specie più diffuse: il Platano comune (Platanus acerifolia) 46, il Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) 30, il Cedro del Libano (Cedrus libani) 26, il Bagolaro (Celtis australis) 20 e il Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica) 18. Tutte le province Lombarde hanno alberi monumentali sul proprio territorio: Bergamo 34, Brescia 46, Como 30, Cremona 8, Lecco 5, Lodi 13, Mantova 8, Milano 62, Monza e Brianza 9, Pavia 9, Sondiro 22, Varese 56. Tre sono i comuni con più alberi monumentali: Varese 28, Milano 17, Como 17.

Nel Bresciano piantumati oltre 650 nuovi alberi

La Giornata dell'albero è un momento di festa e di sensibilizzazione nell'ambito del quale Legambiente ha promosso la piantumazione in Lombardia di circa 2mila piante, ponendosi così l'obiettivo di consolidare la rete ecologica regionale. Nel Bresciano hanno trovato dimora 650 nuovi alberi di cui circa 500 grazie all'impegno del circolo di Erbusco "Ilaria Alpi". La città invece, fa sapere Legambiente Brescia, si è arricchita di oltre 70 alberi, una parte a Mompiano presso l’associazione Bambini in Braille ed in parte a Buffalora.

Una strategia "verde" per la città

Ma si tratta solo di un ulteriore tassello, in un percorso che punta ad avere una città sempre più verde e ricca di alberature. La Loggia ha progettato la messa a dimora di 8 mila nuove piante sul territorio comunale in un anno, cioè entro fine 2022: un progetto già arrivato a buon punto, nonostante le molte difficoltà legate al rallentamento generalizzato dei cantieri e alla siccità, che è stato premiato dai lettori di Bresciaoggi nell'ambito di «Agenda Brescia», inserito all'interno del maxi progetto sulla sostenibilità firmato dal Gruppo Athesis.

La riqualificazione delle alberature di viale Piave

La strategia prevede sempre, a fronte della necessità di abbattere alcune piante, di sostituirle con più alberi. E' quello che sta accadendo in queste ore in viale Piave dove sono iniziati i lavori per l'abbattimento di 59 Prunus pissardi, giunti a fine ciclo vegetativo e minati nel tempo da danneggiamenti e schianti. Al loro posto, è prevista la piantumazione di 12 Prunus pissardi insieme a 154 Lagerstroemia coccinea e 12 Lagerstroemia coccinea a cespuglio.