Giornata dell'autismo: la Loggia si tinge di blu

Il Comune di Brescia aderisce a "Light it up blue", la campagna di sensibilizzazione nazionale. E Roncadelle inaugura la sua panchina azzurra

In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, sancita dalle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, Palazzo Loggia sarà illuminato di blu nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 aprile. Il Comune di Brescia aderisce così a Light it up blue, campagna promossa a livello internazionale da Autism Speaks e sostenuta a livello locale da Autisminsieme, strumento di solidarietà e di cultura nato nel 2015 da Fobap Onlus, Anffas Brescia Onlus, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus, insieme con CoGeSS Valle Sabbia, La Nuvola Onlus di Orzinuovi, Spazio Autismo Valle Camonica e CVL Lumezzane in Val Trompia, realtà che si occupano di autismo in provincia di Brescia. L’iniziativa consentirà di accendere i riflettori sulle difficoltà terapeutiche e socioassistenziali legate a questo disturbo e promuovere la ricerca.

A Roncadelle una panchina blu

Al parco Cono Ottico di Roncadelle una panchina è stata inaugurata ufficialmente la panchina recentemente tinta di azzurro per creare sensibilizzazione in merito al tema dell’ autismo è stata inaugurata ufficialmente. La panchina è stata inaugurata in presenza di alcuni alunni e alunne rappresentanti della scuola elementare locale. Su di essa è stata apposta una targa sulla quale è leggibile una citazione tratta dal Piccolo Principe: “Non si vede bene con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Autismo, passi in avanti sulla diagnosi ma il Paese resta indietro sui bisogni

Sempre più bimbi con disturbi dello spettro autistico riescono ad avere una diagnosi precoce e ad iniziare presto i trattamenti. Ma sul fronte dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie sono ancora troppi i bisogni da colmare e pochi i dati disponibili. A partire dal numero dei casi in Italia, visto che manca un registro nazionale.

A pesare sono anche le differenze tra le Regioni in termini di assistenza. Secondo la mappatura dell’Istituto superiore di sanità, a marzo 2023, i centri clinici e socio-sanitari per l’ autismo e gli altri disturbi del neurosviluppo censiti in Italia sono oltre 1200, di cui 649 (54%) al Nord, 259 (21%) al Centro e 294 (25%) al Sud e Isole.

Relativamente all’utenza, 629 centri offrono prestazioni per l’età evolutiva e 517 per l’età adulta per un totale di 782.929 utenti, di cui 78.242 con diagnosi di autismo. Nell’ultimo anno, ed è questa una buona notizia, l’Istituto ha siglato accordi con le Regioni nell’ambito del Fondo Autismo per oltre 20 milioni di euro per implementare percorsi differenziati per la formulazione di piani individualizzati.

Disturbi dello spettro autistico

Si tratta di un insieme di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit nella comunicazione e nell’interazione sociale, interessi o attività ristretti e ripetitivi. In Italia, secondo dati dell’Iss, un bambino su 77 presenta questo problema e i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. «Diverse ricerche - denuncia l’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo (Angsa) - indicano che la quota della popolazione nello spettro autistico è intorno all’1% e riguarda 300mila persone in Italia» ma «non esiste un registro dei casi di disturbi dello spettro autistico. Piemonte ed Emilia Romagna sono le uniche due regioni che dispongono di dati epidemiologici completi. Nel resto del paese gli unici dati certi riguardano i minori iscritti a scuola che sono circa 50 mila». In Italia, abbiamo un’ottima legge ma «resta su carta, mentre siamo drammaticamente indietro per i bisogni reali» e «spesso le politiche per l’ autismo sono frammentate tra i vari soggetti pubblici producendo dispersione, inefficienza e sprechi nell’utilizzo delle risorse».

Di contro passi avanti ci sono nella diagnosi precoce, già entro i 2-3 anni di età. Questo, spiega Elisa Fazzi, presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia), «è un obiettivo raggiunto o ben avviato nella maggior parte delle regioni». Ma, aggiunge, «non altrettanto avviene per gli interventi terapeutici, sebbene anche in questo ambito grandi passi avanti siano stati realizzati». Certamente uno dei nodi resta quello che accade dopo la maggiore età, ovvero l’accompagnamento nella vita adulta. Quasi sempre, infatti, i famigliari sono caregiver obbligati, a causa della carenza di alternative, a tenere in famiglia figli con elevato grado di complessità. «Il progetto di vita - ha detto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli - è alla base del percorso che ogni persona deve seguire per avere una vita dignitosa».