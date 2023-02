Giovani e lavoro, quando a dire «le farò sapere» è il candidato e non l'azienda

Il presidente della Camera di commercio di Brescia è finito sulle pagine dei giornali nazionali per il racconto dei "giochi di ruolo" invertiti nel colloquio di lavoro. Saccone: «Cercano qualcosa di coinvolgente e motivante, oltre a spazi per coltivare i propri interessi. Ma rimane una pesante quota di Neet»

«Grazie, le farò sapere». Nei tempi che furono lo diceva l’azienda al candidato alla fine di un colloquio di lavoro. Ora lo dice il candidato all’azienda: un ribaltamento di ruoli che spiega con l’incisività di un aforisma quanto sia cambiato il mercato del lavoro, e quanto sia ora difficile per le imprese disporre di risorse umane. La storiella del «le farò sapere» l’ha raccontata in prima pagina sul Corriere della Sera di martedì, nell’editoriale firmato da Antonio Polito, il presidente della Camera di commercio di Brescia Roberto Saccone, tra il (poco) faceto e il (molto) serio, per riassumere il mondo che emerge in terra bresciana nel dopo pandemia. Va da sé che Saccone pensa a giovani dalle forti motivazioni, che non si accontentano più del lavoro purchessia; sa bene che non tutti sono così, e tanti (troppi) un’occupazione neanche la cercano; sta di fatto che le imprese si trovano a fare i conti con una generazione più esigente. E a lui, che ha sott’occhi l’intera realtà produttiva della provincia, chiediamo il perché e per come di questa rivoluzione copernicana, non facile da gestire.

Presidente, cosa ha sconvolto i rapporti tra domanda e offerta di lavoro?

In Italia e anche a Brescia abbiamo conosciuto una ripresa post-pandemica molto importante. Il Pil è cresciuto del 6% nel 2021 e del 4 nel 2022, anche l’export è aumentato e il mercato ha conosciuto una notevole vivacità. Nel frattempo la drastica riduzione della natalità, passata da un milione di nati all’anno di mezzo secolo fa ai 392 mila di fine 2021, ha determinato una carenza di risorse umane. Ciò ha generato una condizione di offerta inferiore alla domanda.

Non tutti i giovani, però, cercano lavoro…

Vero, e ciò aggrava la situazione. Studi recenti dicono che si accentua il fenomeno dei Neet, dei giovani che non studiano e non lavorano. Persino in Lombardia, dove una cultura del lavoro c’è, e dove ci sono tutte le condizioni per poter lavorare, i Neet tra i 15 e i 34 anni sono ben il 18.2 per cento. È un dato, questo, che è andato crescendo nel tempo. E a dirla tutta, mi aspettavo che da noi i redditi di cittadinanza fossero prossimi allo zero invece sono percepiti da circa il 2 per cento di giovani che potrebbero lavorare. Tuttavia, a dire quel «vi farò sapere», sono quelli che un lavoro lo cercano.

Perché accade?

Accade perché i giovani d’oggi esprimono nuove esigenze. Le generazioni passate cercavano “un” lavoro, questi cercano “il” lavoro, qualcosa che sia coinvolgente e motivante, che dia risultati visibili, offra obiettivi ambiziosi e condivisi. Vogliono essere giudicati per le capacità e i risultati conseguiti, non per il tempo di lavoro. Hanno capito che il posto fisso non esiste più perché la flessibilità è diventata un’esigenza, danno valore all’offerta più che allo stipendio. Pur di avere un lavoro così sono disposti anche ad allontanarsi da casa, ma senza rinunciare a uno stile di vita che permetta di coltivare interessi e passioni grazie a disponibilità di tempo e lavoro da remoto. Non sara facile dare risposte adeguate a un cambiamento culturale così profondo.

Quali prospettive vede per l’immediato futuro?

Il fenomeno è esploso con la congiuntura positiva. Ora l’economia rallenta e guardiamo con qualche preoccupazione a cosa potrà accadere nei prossimi mesi. Una nostra ricerca dice che il 5 % delle imprese non riesce a trovare i profili che cerca e ci aspettiamo criticità per tutto il primo trimestre dell’anno.

Quali i possibili rimedi?

Una politica economica che incentiva le nascite motivando le coppie. E potrebbe essere utile anche un approccio diverso all’immigrazione, che può diventare una risorsa. Ma queste sono cose che competono alla politica.

E a livello di maggiore prossimità si può fare altro?

Trovo che ci sia una inadeguata capacità di orientamento allo studio, a cui si potrebbe porre rimedio. I giovani fanno spesso studi in settori con difficoltà di sbocco, mentre altri sono richiestissimi. Avvocati e commercialisti non trovano il lavoro subito, mentre oltre il 90% degli ingegneri laureati a Brescia lo trova entro il primo anno. Tuttavia l’orientamento dovrebbe puntare soprattutto ai corsi Its che offrono una significativa formazione pratica e formano competenze interessanti per aziende dove i semplici diplomati sono troppo giovani e i laureati troppo strutturati. Non è un caso che hanno un indice di assunzione altissimo. •.