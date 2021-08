Brescia, giù i nuovi casi, ricoveri in lieve risalita. Moratti: "Vaccinatevi. 650mila dosi disponibili"

Scendono i nuovi contagi a Brescia. Il bollettino della Regione registra nelle ultime 24 ore in provincia altri 63 positivi, rispetto agli 82 della giornata precedente: la maggior parte (50) ha meno di 50 anni con prevalenza nella fascia 25-49 (26). Gli isolamenti domiciliari in territorio Ats Brescia tornano sopra quota mille (1.001) mentre i guariti arrivano a 95.119 e non si registrano decessi. Il Civile fa sapere che sono però in leggero aumento i letti occupati da pazienti Covid positivi: ieri erano 61 ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva. Sul lungo periodo si conferma tuttavia la tendenza alla diminuzione e resta stabile sia l’afflusso di pazienti Covid al pronto soccorso (6 accessi nella giornata di ieri) sia di pazienti non Covid (156 pazienti). In Lombardia nelle ultime 24 ore su 34.547 tamponi effettuati si sono registrati 504 nuovi positivi, con il tasso di positività in calo allo 1,4% (ieri 1,8%). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-1) mentre aumentano negli altri reparti (+5). Tre i decessi. Spingendo sulla campagna vaccinale, l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha ricordato ieri che in Regione sono 650 mila le dosi in giacenza. Negli hub bresciani 118.895, (di cui 77.850 Pfizer, 12.730 AstraZ, 25.900 Moderna e 2.415 J&J) e nei centri vaccinali 25.412 (17.562, 1.600, 4.850 e 1.400). Ci sono dunque ancora molti slot anche se le prenotazioni per il week end sono, a Brescia, davvero poche, solo 332: 285 prime dosi per oggi e 19 richiami, e per domani 14 prime dosi e altrettanti richiami. Dal Pirellone fanno sapere che è un calo momentaneo legato al periodo di ferie a cavallo del Ferragosto: da lunedì si riparte con 6.748 prime dosi e 1.586 richiami. •.