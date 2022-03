Desenzano, gli albergatori: «Pronti a ospitare i profughi»

Anche a Desenzano ci si prepara ad ospitare i profughi ucraini ed è una corsa contro il tempo. Arriveranno nelle prossime ore, saranno principalmente donne e bambini ed avranno bisogno di tutto. Mentre il Comune sta lavorando già da giorni all’ospitalità facendo rete con le associazioni del territorio, anche il Consorzio degli albergatori scende in campo: «Non vogliamo rimanere indifferenti alle tragiche conseguenze della guerra pertanto ci stiamo attivando per poter dare ospitalità e opportunità di lavoro a chi è in fuga - spiega il presidente Giuseppe Caccamo -. La Protezione civile e la Prefettura a breve ci daranno le indicazioni necessarie e siamo in contatto con la Caritas e il Consorzio Lago di Garda Lombardia. Vogliamo aiutare nel miglior modo possibile chi in questo momento è in situazione di emergenza e grave difficoltà». Solidarietà e fatti concreti dagli albergatori quindi, ma tra loro c’è anche chi ha anticipato tutti. Emanuele Bonotto, proprietario dell’hotel Bonotto di via Gramsci e di 8 appartamenti per vacanze in via Masotti (Casa Bonotto), dopo aver chiesto a Expedia e Booking di non accettare più prenotazioni di turisti russi, sta già ospitando due famiglie e ha spiegato: «Sento il dovere morale di offrire il mio contributo». Il Comune sta allestendo in queste ore un centro di prima accoglienza, dotato di letti caldi, bagni e cucina nei locali dell’oratorio di Rivoltella. Qui gli ucraini, man mano che arriveranno verranno temporaneamente ospitati, per poi essere sistemati in situazioni più confortevoli. A questo proposito il Comune affiderà un numero verde a una cooperativa in grado di far incontrare il bisogno di alloggio dei profughi con l’offerta dei privati (anche famiglie) che desiderano mettersi a disposizione. L’Iban per procedere ad effettuare la donazione è: IT11E0503454462000000060436 con causale «Donazione Ucraina». Ad offrire tutto il supporto al Comune ci sono anche le associazioni socio-assistenziali, Caritas, San Vincenzo e Centro Aiuto alla Vita hanno già incontrato e concordato il loro supporto incontrando nei giorni scorsi il sindaco Guido Malinverno che ha attivato anche il Coc (Centro operativo comunale) con in prima linea la Polizia locale e la Protezione civile. Anche il Comitato di Daniela Plodari Donne del Garda si è attivato raccogliendo in soli 2 giorni 24 scatoloni di farmaci (6500euro di valore), mentre la Società Calcio Desenzano Calvina ha messo a disposizione lo stadio Tre Stelle di via Michelangelo per raccogliere oggi dalle 16 alle 19 i generi di prima necessità.•.