Ultima tappa della quarta edizione della “Maratona del donatore” nella sede AVIS di Brescia. Gli allievi agenti del 216° corso allievi agenti della Polizia di Stato frequentatori della Scuola di POLGAI, insieme al vicario del questore Fausto Vinci, hanno donato il sangue per la prima volta indossando la loro divisa da poliziotti.

Grande soddisfazione del Presidente Nazionale DonatoriNati della Polizia Claudio Saltari e del presidente Lombardia DonatoriNati Gianluca Cioè presenti all’evento. In Lombardia DONATORINATI Polizia di Stato promuove periodicamente raccolte straordinarie di sangue grazie alla presenza a Brescia della scuola di Polizia.

Un gesto particolarmente prezioso oggi che Avis rilancia l'appello alle donazioni, in particolare per la forte carenza di sangue zero positivo che preoccupa non poco, visto che si va verso l'estate e le vacanze. Per informazioni per chi volesse donare www.avisprovincialebrescia.it.