Regionali 2023, gli elettori sfiorano il milione In Consiglio dieci bresciani

Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 per la prima giornata delle elezioni regionali della Lombardia. Si voterà anche mezza giornata di lunedì, dalle 7 alle 15, poi comincerà lo spoglio delle schede per la scelta del prossimo presidente regionale e dei 79 consiglieri che siederanno nell’assemblea.

Sono poco meno di un milione i bresciani con diritto di voto, 988.941, circa 50mila in più rispetto alle elezioni politiche di settembre, suddivisi quasi equamente tra le donne, in maggioranza, 500.793, e gli uomini 488.148. Le sezioni elettorali sono 1.171, di cui 11 ospedaliere, questi i numeri relativi al corpo elettorale.

I 4 CANDIDATI PRESIDENTE

Sulla scheda i bresciani troveranno i nomi dei quattro aspiranti presidenti, Attilio Fontana, l’uscente, candidato del centrodestra, sostenuto da cinque liste; Pierfrancesco Majorino, centrosinistra, appoggiato da quattro liste; Letizia Moratti, espressione del terzo polo, sostenuta da due liste e infine Mara Ghidorzi, espressione della lista di sinistra di Unione Popolare. Vale la pena ricordare ancora una volta le modalità di voto, che sono comunque semplici.

COME SI VOTA

Ciascun elettore avrà a disposizione quattro possibilità: potrà votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Regione e tale volontà non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate; votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul simbolo; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una lista degli schieramenti rivali; infine, votare solo a favore di una lista, in tal caso però il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Regione ad essa collegato. A differenza delle elezioni politiche, in Regione sono previste le preferenze: una sola, oppure due, però di genere diverso, maschio e femmina; in caso contrario la seconda viene cancellata.

Come si vince? Basta un voto in più degli avversari, è eletto infatti presidente della Regione Lombardia il candidato che conquista il maggior numero di consensi. A far la differenza sarà la percentuale che determinerà il numero dei consiglieri regionali della maggioranza. La legge elettorale della Lombardia assegna infatti al presidente almeno il 55 per cento dei seggi (44) se ha ottenuto meno del 40 per cento voti. I seggi salgono ad almeno il 60 per cento (48) nel caso invece il presidente raggiunga il 40 per cento o più. In ogni caso alla maggioranza non potranno essere assegnati più del 70 per cento dei seggi (56). Da questi numeri si parte per la ripartizione dei consiglieri regionali nelle singole circoscrizioni provinciali. Brescia ha diritto a dieci rappresentanti, espressione delle liste in corsa e ripartiti su base proporzionale. Saranno 79 in tutto i consiglieri regionali più il presidente eletto, quindi 80, che comporranno l’assise lombardo. Nel novero dei 79 più prefenziati la legge riconosce di diritto un posto al secondo miglior sconfitto tra gli altri candidati presidenti

Lo spoglio inizierà alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi. Sulla celerità delle operazioni influirà senz’altro la percentuale dei votanti che molti osservatori danno in sicuro calo. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA