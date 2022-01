Vaccinare i bambini e i ragazzi e farlo subito, proprio ora che la pandemia sta colpendo duro e il contagio si diffonde tra i più giovani. È l’ennesimo appello di Raffaele Badolato, ordinario di Pediatria UniBs, direttore della Clinica pediatrica del Civile e presidente Sip Lombardia.

Professore, qual è la situazione nel suo reparto e in generale dell’epidemia tra i bambini?

«Dai dati raccolti sia in regione, sia nelle singole Unità operative emerge la tendenza ad un tasso alto di ricoveri di bambini con Covid, spesso con patologia respiratoria preminente, altre volte con altre malattie. Il grado di impegno è stabile. Riusciamo a dimettere i bambini via via che guariscono, ma ne arrivano di nuovi. Da metà dicembre si è verificato un aumento dei casi che si è consolidato con un lieve incremento nelle ultime settimane».

La campagna delle vaccinazioni pediatriche non decolla. Da cosa nasce a suo avviso la diffidenza?

«In primis è un fenomeno sociale, legato a come abbiamo conosciuto questa malattia: ha colpito soprattutto gli anziani facendoci trascurare l’effetto sui bambini. Certo non è paragonabile, ma il Covid va evitato anche nei piccoli. Non ha senso dal punto di vista medico non vaccinare i bimbi per questa malattia, che ha una mortalità e morbilità più alta rispetto all’influenza e ad altre patologie contro le quali vengono immunizzati senza esitazione».

Alcuni genitori stanno aspettando, per esempio di capire se arriverà un siero più efficace contro Omicron...

«Dobbiamo agire adesso. La malattia ha un andamento pandemico, i bambini hanno grossi rischi. Per un vaccino pediatrico per Omicron ci vorranno mesi. La scelta è se vaccinarli o far loro sperimentare la malattia; noi sappiamo che la pandemia è nel picco e il rischio che ogni bambino si infetti è altissimo. Non solo. I dati che abbiamo sugli adulti e sugli adolescenti ci dicono che tre dosi proteggono da Omicron in modo efficace; io sono confidente che questa vaccinazione sia comunque in grado di prevenire le ospedalizzazioni».

I dati sull’efficacia in questo senso sono inopinabili?

«È un vaccino efficace. Riduce la possibilità di contagio perché riduce i tempi dell’infezione. Non è disegnato per bloccare il contagio perché non blocca il virus quando è sulle porte, per farlo sono necessari i vaccini mucosali, tipo l’antinfluenzale spray. Ma, è importante, i report più recenti sui ricoveri pediatrici negli Usa e in Italia ci dicono che i bimbi ricoverati non sono vaccinati. Adolescenti e bimbi vaccinati non vanno in ospedale, dobbiamo prevenire l’ospedalizzazione per questa malattia e consentire loro di andare a scuola con la misura corretta dell’autovalutazione».

Una misura che non si applica però, ha denunciato Bresciaoggi, ai bimbi 5-11 che in caso di compagno positivo subiscono 10 giorni di quarantena...

«La scuola fa parte della salute. Sarebbe opportuna una norma più chiara che evitasse di chiudere le classi quando i bimbi sono vaccinati. Dobbiamo incentivarla in tutti i modi».