I bresciani a Londra: «C’è voglia di tifare Ma il virus è un’insidia»

Febbre da vigilia per la finalissima dei campionati europei di Calcio di domani sera, che vede gli Azzurri affrontare la Nazionale inglese alle 21 nel mitico stadio di Wembley. Ma per i bresciani in Inghilterra la febbre, in questo caso da Covid-19, non è soltanto una passione ma è anche un timore più che mai avvertito. Per i nostri concittadini oltre Manica infatti lo stadio pieno, o quasi, di domani cozza con le disposizioni più recenti in materia di Covid. A confermare preoccupazione ma anche l'isteria di un intero popolo è la giornalista e manager nelle pubblica relazioni Roberta Bonometti, 57 anni, peraltro corrispondente di Bresciaoggi negli anni Ottanta: «Il lockdown – spiega Roberta, che vive a Londra - è stato lunghissimo, davvero opprimente. Adesso la gente è divisa fra chi è ligio in modo ossessivo, al punto da denunciare anche gli altri, e chi non rispetta per niente le regole facendo feste e raduni clandestine». Invece Roberta assicura di essere quanto meno responsabile: «Ho viaggiato di recente in Croazia, fatto 5 test, tre telefonate al giorno per controllarmi per 10 giorni. Se vuoi essere serio devi affrontare un vero tour de force». In presenza di feste e raduni clandestini viene il dubbio pensare che in Inghilterra i controlli non siano così pressanti: «Ma no – tuona Roberta, che ha già ricevuto da tempo due dosi di AstraZeneca - A molti vicini e conoscenti sono arrivate visite a casa della polizia. I miei figli hanno preso multe salate perché sorpresi a giocare a calcio nel parco con amici. Però c’è discussione perchè le infezioni paiono in aumento soprattutto tra i maschi che vanno a vedere la partita al pub. E ci sono timori anche per l’eventuale diffusione allo stadio». E il suo lavoro? «Io redigo relazioni stampa – spiega ancora -. Il mio lavoro è cessato completamente per parecchi mesi, ma adesso sta in parte riprendendo in maniera ridotta. Eventi in presenza non ce ne saranno almeno fino a ottobre. Alcuni miei clienti hanno praticamente chiuso, perché collegati al turismo. Anche i budget per promozioni di governi e regioni sono ridotti all'osso. Con l'ultima variante Delta inoltre è arrivato un nuovo giro di vite ai limiti dell'isteria, sebbene i focolai fossero soprattutto nelle città industriali del Nord». È invece di origine saretina il 40enne Alessandro Cinelli: ha lasciato l’Italia nel 2012, un anno in Malesia e poi a Dubai per 2 anni e mezzo. Attualmente vive a Londra nella zona di Camden Town e sulla facciata del suo stabile campeggia una scarpa gigante, tipicità dello strano e fantastico quartiere. Ora è un manager della piattaforma Dazn: «Abbiamo uffici sparsi per il mondo ed in questo momento sto lavorando con colleghi europei - spiega - in conferenza con Londra, Amsterdam e la Spagna ed abbiamo continuato a farlo; gli spostamenti si sono ridotti e questo ci ha reso più efficienti. L’unica cosa che mi è mancato il contatto con gli altri. In questi giorni avrei dovuto essere in Italia, ma a causa di alcune restrizioni ho preferito rinunciare al viaggio. È dal Natale 2019 che non torno a casa». La situazione attuale a Londra è quasi di totale apertura: «Anche qui alcune realtà, un po' come in Italia hanno sofferto. Ma nella mia azienda non ci sono stati problemi particolari». E la partita di domani? «La vedrò a casa insieme a quattro amici, non troppi. Mi hanno anche riferito di gente non troppo rispettosa delle regole allo stadio. Dunque preferisco fare il tifo da un luogo più tranquillo. Non sono uno che è mai stato abituato ad uscire tutte le sere; ora, con la mia ragazza, quando vediamo i nostri amici cerchiamo di farlo in modo prudente, preferiamo scegliere luoghi non troppo affollati, e se ceniamo fuori preferiamo farlo all’aperto. Certo se la situazione peggiorerà, si richiuderà, qui come in altri Stati. La variante Delta sta facendo aumentare i numeri dei contagi ma vi sono meno ospedalizzazioni». Cinelli prosegue parlando del periodo di lockdown: «Mi ha aiutato molto fare attività fisica, anche perché in casa facevamo spesso pane e pizza mentre dall’Italia, amici che non sentivo spessissimo hanno iniziato a scrivere e a farsi sentire più spesso. Percepivo la loro paura, la loro ansia. Di fatto anche qui i quotidiani riportano le notizie, ma confrontandoli non sono titoli sensazionalistici come in Italia». In attesa di poter tornare, Alessandro e fidanzata, si rilasseranno nei dintorni: «Per l’estate pensiamo di goderci i luoghi qui nei attorno. Mentre per Natale l'idea è di volare a Dubai. Da poche ore ho ricevuto la seconda dose di Astrazeneca. Il sistema informatico del Governo funziona davvero bene, e ho ricevuto la seconda dose addirittura con qualche settimana di anticipo».•.