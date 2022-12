I consiglieri Pd: "Linea ferroviaria ammalorata? La Regione accerti e spieghi"

“Il deragliamento poteva avere conseguenze più serie, sarebbe davvero grave se fosse accertato che l’incidente è stato causato dall’ammaloramento della linea ferroviaria”.

Lo sostiene la consigliera bresciana del Pd Miriam Cominelli con il collega Pietro Bussolati alla notizia che a provocare lo sviamento del treno di Trenord, sabato mattina, sulla linea Brescia – Iseo – Edolo, sarebbe stato l’ammaloramento delle traversine della linea ferroviaria che è competenza di Ferrovie Nord, società del gruppo FNM di cui la Regione Lombardia è il socio principale.

In merito, Cominelli e Bussolati hanno presentato una interrogazione all’assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi, della Lega. “Abbiamo diverse domande da porre a Fontana e alla Lega: perché su quella linea le traversine in legno non sono state fino ad ora sostituite con quelle in cemento? Quando è stato l’ultimo controllo puntuale della condizione dei binari? E quante altre linee di Ferrovie Nord sono in una condizione simile a quella della Iseo-Edolo? Fontana e l’assessore Terzi devono chiedere conto a FNM, che tra l’altro è guidata su mandato fiduciario da un loro compagno di partito, Andrea Gibelli, e poi dovranno riferire a noi e ai lombardi".

Per Cominelli e Bussolati "sarebbe imperdonabile se un evento del genere, che per fortuna e per abilità del conducente si è risolto con qualche contusione e tanto spavento, fosse dovuto alla cattiva gestione della rete da parte di Ferrovie Nord. La sicurezza dei viaggiatori deve essere al primo posto”.