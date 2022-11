I grillini rilanciano Del Bono «È ancora il candidato ideale»

In Lombardia, il Partito Democratico è nel caos, uno stato confusionale che penalizza anche gli ipotetici alleati. Il Movimento Cinque Stelle assiste così nel frattempo al balletto delle candidature, tra «primarie sì-primarie» no e alle fughe in avanti degli autocandidati. Ma all’interno dei dem c’è qualcuno che insegue l’obiettivo di allargare la coalizione, magari ai Cinquestelle nella speranza che sia sufficiente per convincere Emilio Del Bono a tornare sui propri passi e a correre per la presidenza della Lombardia.

Il consigliere regionale bresciano, Ferdinando Alberti, uno dei membri del tavolo di centro-sinistra, rilancia senza infingimenti: «Ribadisco il mio pensiero, al momento non c’è il candidato ideale, non abbiamo nomi forti - chiosa il consigliere al Pirellone -. Tuttavia ho sempre detto che avrei preferito di gran lunga Del Bono a Cottarelli e da allora lo scenario non è affatto migliorato. Con Del Bono si potrebbe uscire da questo brutto impasse».

Ma lo scenario che riguarda i dem, non sembra suggerire all’ottimismo: «Sono poco fiducioso, non è un problema di tempo, ormai siamo in ritardo ma questa sembra una farsa - commenta l’esponente pentastellato -. La sparata di Maran contro di noi non è accettabile. Non vogliamo farci trattare in questo modo, chiediamo rispetto». Una bocciatura sull’assessore alla casa del comune di Milano nonché candidato alle primarie del PD. «Se il PD candida Maran che è la brutta copia di Renzi, ogni possibilità di correre insieme è fallita - chiosa Alberti -. Anzi se così fosse, faccio un appello a tutte le forze di sinistra della Lombardia e chiedo che votino per noi alle regionali».

Pierfrancesco Maran non sembra aver fatto breccia nel cuore dei dirigenti dem bresciani ma le preoccupazioni per l’M5S sono altre. «Ho la sensazione leggendo i giornali che i dem della nostra provincia siano addirittura proiettati sulla Moratti quindi sarebbe persino peggio - riflette Alberti -. Intanto è positiva la presa di posizione di Peluffo che ha stoppato la candidatura di Maran».

I riflettori intanto sono puntati proprio a Brescia: il prossimo 19 novembre alle 15.30 alla Casa delle Associazioni di San Polo, gli attivisti del Movimento 5 Stelle incontreranno gli eletti lombardi del parlamento italiano ed europeo per ragionare insieme sulla sfida elettorale del Pirellone e della Loggia. Che Brescia sia il luogo ideale per trovare una sintesi ai problemi che affliggono il centro-sinistra?