I numeri dei contagi e dei ricoveri a Brescia e in Lombardia: indice al 6,9%

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 207, in calo di 6, e nei reparti, 2558, 24 meno di ieri, in Lombardia.

A fronte di 44.765 tamponi effettuati, sono 3.116 i nuovi positivi, con un rapporto del 6,9%. I decessi sono 70, per un totale complessivo di 37.713

da inizio pandemia.

A causa del forte vento che si è alzato su Milano e dintorni, oggi le vaccinazioni anti-Covid del drive through di Trenno a Milano sono state sospese. I cittadini che avevano prenotato il vaccino a Trenno sono stati dirottati all’Ospedale militare di Baggio. L’attività è regolare nell’hub vaccinale delle Scintille, dove a causa delle raffiche questa mattina si è sganciata la tensostruttura posta all’ingresso, poi ripristinata.

I nuovi casi per provincia. Milano: 1.055 di cui 507 a Milano città; Bergamo: 225; Brescia: 469; Como: 250; Cremona: 80; Lecco: 60; Lodi: 38; Mantova: 83; Monza e Brianza: 212; Pavia: 192; Sondrio: 35; Varese: 298.