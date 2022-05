In città i «ricchi» sono solo 2.370 e vivono a Est della Loggia

A Brescia il 16 per cento del patrimonio è nelle mani dell’1,6 per cento dei contribuenti. Le zone a più alto reddito sono Brescia Antica, Costalunga, Porta Venezia e la Maddalena. In coda San Polo e Buffalora

Il 16% della ricchezza dei residenti di Brescia è nelle mani dell'1,6% dei contribuenti. Stando ai dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, riferite all'anno 2020, dei quasi 142 mila contribuenti della città (pensionati compresi), solo 2.370 superano un imponibile di 120 mila euro: sommando i valori, risulta che i più ricchi del capoluogo nel 2020 hanno dichiarato un reddito complessivo di 543,5 milioni di euro, mentre sull'intero territorio comunale l'imponibile complessivo è di 3 miliardi 374 milioni di euro.

La situazione varia decisamente in relazione al quartiere di riferimento: le persone con maggiori disponibilità si concentrano soprattutto a Brescia Antica, quartiere che comprende le vie più centrali come le piazze Loggia e Vittoria, corso Palestro, piazzale Arnaldo. Qui, 307 contribuenti (il 4,9% del totale della zona) dichiarano oltre 120 mila euro, per un totale di oltre 77 milioni di euro, il 34,7% dell'intero imponibile dichiarato dai residenti. Seguono i quartieri che comprendono Costalunga, Maddalena, Bornata e Porta Venezia, dove 571 contribuenti, vale a dire il 4,3% del totale, dichiarano 145,7 milioni di euro nel 2020, il 34% del totale. Ne consegue che i contribuenti sopra i 120 mila euro annui residenti a Brescia Antica hanno dichiarato un reddito medio pro capite di 250 mila euro, anche se i più benestanti vivono tra Costalunga, la Maddalena e viale Venezia-Bornata, con 255 mila euro medi a testa. Sul gradino più basso del podio il centro storico Nord, che non risulta tra le zone più ricche della città ma che conta 290 più che benestanti, che hanno dichiarato 249 mila euro in media a testa. La percentuale di contribuenti oltre i 120 mila euro più bassa della città si rileva a San Polo-Sanpolino, dove i più agiati sono solo lo 0,23% del totale, mentre il dato più basso in termini assoluti si rileva a Buffalora, dove solo 7 residenti nel 2020 hanno superato quota 120 mila euro di reddito imponibile.

Quest'anno, il ministero delle Finanze ha messo a disposizione i dati delle dichiarazioni dei redditi d'imposta 2020 relativi ai capoluoghi di provincia, suddivisi per codice di avviamento postale (a Brescia città ce ne sono 15). Ne risulta una Brescia spaccata in due, dove il reddito medio di 23.783 euro non è equamente distribuito. Anzi, le differenze sono notevoli ed emergono con forza analizzando la situazione dei singoli quartieri (dall'analisi è escluso Folzano, perché il Cap è 25010, quello di San Zeno Naviglio): la divisione territoriale non corrisponde a quella adottata dalla Loggia per la creazione dei Consigli di quartiere, ma non è molto dissimile, sebbene ci si qualche differenza. La distanza più evidente è quella tra il quartiere più «ricco», Brescia Antica, e quello dove i redditi sono più bassi, San Polo e Sanpolino, che distano 13.183 euro guardando al reddito medio. Brescia Antica è in assoluto la zona più agiata del capoluogo: qui il reddito supera di 9.459 euro il reddito medio dell'intera città, superando (unico caso a Brescia) quota 33 mila euro.

La differenza è molto evidente anche rapportando Brescia Antica all'altra metà del centro storico, che comprende (tra le altre vie) corso Garibaldi, corso Martiri della libertà, via San Faustino, viale della Stazione: una zona decisamente più «povera» del salotto creato dalle bellezze architettoniche e monumentali distanti solo poche centinaia di metri, dove il reddito medio è inferiore di quasi 9 mila euro rispetto alla metà più agiata del capoluogo. La seconda piazza tra i quartieri più ricchi è occupata da un'altra delle zone più ambite, quella che si sviluppa a Est e comprende viale Venezia e viale Bornata, ma anche Costalunga e la Maddalena, dove il reddito medio dichiarato dai contribuenti si attesta ad oltre 32 mila euro. Terza piazza per Mompiano, quartiere in cui i 5.555 contribuenti presenti hanno un imponibile complessivo di 161 milioni di euro, pari a poco più di 29 mila euro medi a testa. Tra gli altri quartieri, gli unici che reggono il confronto con il terzetto di testa sono le zone di via Vittorio Veneto e via Crocifissa di Rosa e Borgo Trento con quasi 26 mila euro di reddito medio pro capite, mentre la situazione cambia radicalmente se ci si sposta verso i quartieri più periferici della città. Chiesanuova, Villaggio Sereno, Don Bosco, ma anche il Villaggio Badia e la zona tra San Polo Case, San Polo Cimabue e Sanpolino si trovano ben al di sotto della media cittadina, registrando un imponibile medio per persona inferiore a 20 mila euro. Poco meglio va a Primo Maggio, Porta Milano, Fiumicello, ma anche al Prealpino, a Casazza e a Buffalora, dove il reddito pro capite si avvicina ai 21 mila euro.•.