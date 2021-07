I turisti tedeschi indignati verso i due connazionali

Soffiava forte il Peler ieri mattina a Limone, nella capitale tedesca del lago di Garda. Una giornata come tante d’estate: sole e turisti un po’ ovunque tra i vicoli ed il lungolago. Selfie, shopping e gelati, nella «bolla» del borgo bresciano al confine col Trentino, che intorno a mezzogiorno, al netto di qualche «addetto ai lavori» in Municipio, non sapeva ancora dell’arresto di Patrick Kassen. L’uomo che si presume guidasse il motoscafo che ha travolto la barca con a bordo Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, uccidendoli. Come stanno reagendo a questa vicenda i tedeschi in vacanza sulla sponda bresciana del lago? «Si vergognano e lo scrivono anche sul web – afferma il direttore del Consorzio Turistico Garda Lombardia Marco Girardi, residente proprio a Limone -: prendendo innanzitutto le distanze da un certo tipo di vacanza di qualche loro connazionale che arriva sul lago all’insegna dell’ostentazione di Porsche, Rolex e motoscafone di lusso in ogni occasione. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola