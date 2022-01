Il 2022 è arrivato, tra cene casalinghe e botti in piazza nonostante i divieti

Il nuovo anno è arrivato: se qualcosa appare identico alla fine del 2021, tante sono le differenze. L'anno scorso eravamo tutti in zona rossa, vigevano il «coprifuoco» e molte altre restrizioni. Quest'anno il numero di contagi degli ultimi giorni è altissimo ma la situazione generale - dal punto di vista delle norme e da quello della «protezione» della popolazione vaccinata - è profondamente cambiata, anche se non del tutto.

Le limitazioni per la notte di San Silvestro a Brescia come in altre città erano meno pesanti di 12 mesi fa. In ogni caso le feste in piazza erano vietate, le discoteche chiuse: per entrare nei ristoranti e nei bar per il veglione era necessario il super green pass, novità egli ultimi mesi.

Botti e fuochi d’artificio in città (come in molti altri luoghi della provincia) sono vietati da tempo, come scritto nel Regolamento di polizia urbana del Comune. Non c'è un'ordinanza specifica per questo periodo, resta valida quella già emanata.

Nonostante questo per alcune centinaia di persone la voglia di festeggiare con qualche botto è stata irrefrenabile: il video è stato girato in piazza Vittoria a Brescia. Ma anche in altre zone della città sono stati segnalati fuochi d'artificio e petardi di varia natura, qualche assembramento. E la prescrizione di indossare le mascherine anche all'aperto non sempre è stata rispettata.

Anche se gli scoppi prolungati del passato non si sono verificati, per cani, gatti e altri animali Capodanno resta sempre un momento traumatico. Rimasto parzialmente inascoltato l'appello della Lipu a scegliere «fuochi d’artificio silenziosi, stelle scintillanti, giochi di luce non rumorosi» perché «nelle campagne, in città, sui monti o sul lago, ovunque, siamo circondati da animali selvatici e domestici».

Nel resto dell'Italia si sono registrati vari incidenti. Un 40enne a Taranto ha perso una mano a causa di alcuni botti, nell’Ascolano gravemente ferito un giovane. A Napoli un uomo è stato colpito da un proiettile vagante: sono 9 in tutto i feriti nel Napoletano, 14 in tutta la Campania.

Nel capoluogo campano due incendi sono scoppiati in appartamento a causa dei botti.

In totale sono stati 558 interventi gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229.