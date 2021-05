Il 29 per cento dei bresciani ha ricevuto la prima dose

Sono 315.609 bresciani ad aver fatto la prima dose di vaccino e 125.564 immunizzati anche con la seconda dose. Numeri aggiornati a tutto il 1° Maggio che portano Brescia ad avere il 29,27 per cento dei residenti vaccinati su un totale di 3.470.208 lombardi che chiamati a vaccinarsi di cui 2.486.818 con prima dose e 983.390 con seconda dose. Un successo come ha ricordato anche l’assessore letizia Moratti: «Un milione di lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino (per il 60% over 80), 2,5 milioni con almeno una dose, con una media superiore alle 100mila vaccinazioni già adesso. La Regione Lombardia è la prima che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale». Intanto in Lombardia è stata estesa la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19 alla fascia d’età 16-59 anni (nati 1962-2005) con esenzione per patologia (i cosiddetti fragili). Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale della Regione: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia. (...)

