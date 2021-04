Il bollettino sui contagi da Covid: altri 306 casi a Brescia, 39 vittime in Lombardia

BRESCIA E REGIONE LOMBARDIA

Sono stati 39 i decessi in Lombardia per Covid (ieri erano stati 49) e 1.967 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 388.982 tamponi effettuati, su un totale di 9.260.614 da inizio emergenza. A Brescia 304 nuovi positivi.

È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero complessivo delle vittime è 32.657. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.886 di cui 610 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 53.126 soggetti.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 705.138 (+1.399). Gli attualmente positivi in totale sono 527.622 (+529).

I nuovi casi: Milano 672, Varese 78, Monza e Brianza 181, Como 99, Bergamo 203, Pavia 92, Mantova 130, Cremona 60, Lecco 58, Lodi 46, Sondrio 2.

ITALIA

In Italia continua la lenta decrescita dei nuovi casi positivi al Coronavirus osservata nelle ultime settimane.

Il numero dei nuovi casi su base settimanale è diminuito dell’11,3% rispetto alla settimana precedente (ieri 13.814 positivi), con i ricoveri in terapia intensiva scesi per la prima volta da metà marzo sotto le 3mila unità.

La percentuale di posti letto occupati da pazienti COVID-19 nelle terapie intensive è al 32%, in diminuzione rispetto al 37% di una settimana fa. Negli ultimi sette giorni i decessi sono diminuiti del 14,8% rispetto alla settimana precedente (ieri sono stati322).

MONDO

«La chiusura degli arrivi dall’India dovuti all’impennata dei contagi è una misura cautelare. La situazione è grave perché il numero contagi è di 370 mila al giorno, straordinariamente elevato e c’è il dubbio di una variante indiana rispetto al dubbio di un maggior potere contagiante come lo è stato per quella inglese. Cauto sulla possibilità che la varianti buchi i vaccini, non ci sono prove in merito. Non creiamo allarmismi». Lo ha detto Franco Locatelli, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, a «Mezz’ora in più» su Rai3.

Il Brasile continua ad essere l’altro centro della Pandemia: ieri sono stati registrati 3.076 decessi con 71.137 nuovi contagiati.

In Europa, la Germania ha adottato misure più stringenti per contenere i contagi: da ieri le aree con l’incidenza di più di 100 nuovi positivi ogni 100mila abitanti i tedeschi entrano il lockdown con coprifuoco dalle 22 alle 5. Venerdì sono stati riscontrati oltre 50mila casi a fronte di 551 decessi.

Nelle ultime due settimane i casi sono aumentati del 12%, i decessi del 10%. Anche in Francia le restrizioni continuano, con il coprifuoco in vigore dalle 19 alle 6. Ieri i nuovi casi notificati sono stati oltre 32mila con 217 decessi. Rispetto a due settimane fa casi (+7%) e decessi (+20%) sono in aumento.

Diversa la situazione in Spagna dove le autorità parlano di una stabilizzazione dei dati e di un graduale appiattimento della curva dovuto alle restrizioni e alle vaccinazioni (venerdì più di 11mila nuovi casi a fronte di 95 decessi).