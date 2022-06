Il caldo non concede tregue: laghi, fiumi e campi soffocano

Stretti nella morsa di un caldo infernale e della siccità che sta prosciugando le risorse idriche di laghi e campi, mettendo in ginocchio turismo e agricoltura. Sarà un fine settimana da bollino arancio. Nessuna tregua in vista: clima rovente, afa alle stelle e temperature che potranno raggiungere punte di 36-38 gradi. Brescia figura tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute per prevenire i possibili effetti delle condizioni meteo-climatiche, che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto delle persone più vulnerabili come anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza. Il rovente anticiclone nordafricano cuoce a fuoco lento città e provincia. E non andrà meglio nei prossimi giorni, quando la fiammata si intensificherà ulteriormente, arrivando a sfiorare anche i 40 gradi, in attesa di un lieve refrigerio che potrebbe arrivare a metà settimana.

Temperature decisamente sopra la media (di 1-3 gradi, con punte di +5 in città, afferma Coldiretti), piogge praticamente inesistenti, il serbatoio di neve esaurito con due mesi di anticipo: un mix letale che sta causando uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70 anni. Con effetti devastanti per l'agricoltura, ma con seri rischi anche per il settore idroelettrico - potrebbe scarseggiare l'acqua per raffreddare le centrali – e per i cittadini, con alcuni Comuni che potrebbero essere costretti, per esempio, a sospendere l'erogazione notturna di acqua. Secondo i dati della rete di centraline del Centro Meteo Lombardo, quest'anno nel Bresciano non sono stati raggiunti nemmeno i 150 millimetri di precipitazioni in città e i 183 in provincia, contro una media storica di almeno 500 millimetri nei primi sei mesi, con un calo di oltre il 60% e soltanto 25 giornate di pioggia da gennaio ad oggi contro le 40 del 2021, stando ai dati di Arpa.

La situazione dei laghi è drammatica. Dall'inizio dell'anno, secondo le misure degli Enti regolatori, alla «contabilità idrica» il Sebino sono mancati 400 milioni di metri cubi di afflussi, 130 milioni all'Eridio e 400 milioni al Benaco. Il lago d'Iseo si trova a livelli che si registrano solitamente a ferragosto: +28 centimetri contro i consueti +95 di giugno, e la disponibilità del lago d'Idro è dell'8,5%. La Regione corre quindi ai ripari: annuncia il rilascio di un milione di metri cubi di acqua al giorno nell'Oglio e offre ai Consorzi una nuova deroga al deflusso minimo. Ma «la deroga non è la salvezza – afferma Francesco Tengattini del Consorzio fiume Oglio -: aiuta, ma non permetterà di arrivare a settembre». L’unica alternativa è razionare l’acqua. La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana, con danni stimati quest'anno in circa 2 miliardi per effetto del calo dei raccolti, che hanno bisogno dell'acqua per crescere.

Con il picco del caldo e la carenza idrica, continua Coldiretti, «rischia di aumentare la dipendenza nazionale dall'estero, da dove arriva il 64% del grano tenero che serve per confezionare il pane, il 47% del mais per l'alimentazione delle stalle, il 44% del grano duro per la pasta e il 27% dell'orzo». «Si preannuncia una battaglia dell'acqua tra i grandi utilizzatori – sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -, ma la coperta è corta per tutti. Non ci sono grandi margini di contesa di una risorsa idrica che non è mai stata così scarsa e che deve vedere i fiumi “legittimi proprietari” dell'acqua che preleviamo a scopi produttivi. Derogare all'obbligo di deflusso vitale porterebbe pochi vantaggi in termini di disponibilità idrica, ma causerebbe danni ambientali potenzialmente irreparabili».•.