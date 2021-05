Il consigliere regionale: «Lo spandimento fanghi non è normato e mancano controlli»

«L’inchiesta della Procura di Brescia ha portato alla luce l’illecito delle 150 mila tonnellate di fanghi tossici spacciati per fertilizzanti sversati su 3 mila ettari di terreni agricoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Coinvolti anche diversi terreni della zona Sud di Milano». Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco.

«Da sempre, come M5S, denunciamo questi illeciti ma non siamo mai stati ascoltati da Regione Lombardia - ha dichiarato Di Marco -. Già nella scorsa legislatura era stata svelata la questione: la Lombardia che diventa sempre più una vera e propria discarica a cielo aperto. Il settore dello spandimento dei fanghi in agricoltura non è normato e non vengono fatti controlli alle imprese che stanno rovinando i nostri suoli agricoli. Anche il Sud Milano è coinvolto nell’inchiesta e al momento non esistono paletti per ridurre al minimo lo spandimento di queste sostanze, dannose per la salute, il clima e il cibo che mettiamo ogni giorno sulle nostre tavole».