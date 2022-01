Il farmaco anti-virus arriva oggi al Civile

Arriva oggi all’ospedale Civile di Brescia la fornitura del farmaco Lagevrio (Molnupiravil), la pillola anticovid per trattamento ambulatoriale e che sarà distribuita tramite gli ospedali che hanno un reparto di infettivologia, quindi, per la Lombardia Orientale, il Civile. I medici di base non possono prescrivere direttamente il farmaco, bensì inviare al Civile i pazienti che potrebbero necessitare di questa pillola: tocca poi all’unità operativa di infettivologia stabilire se la persona è adatta o meno a questo trattamento, seguendo indicazioni e controindicazioni stabilite (per esempio non è indicato alle donne in gravidanza). Men che meno quindi il farmaco si troverà, almeno per ora, in farmacia: «Dipenderà dalla decisioni dell’autorità regolatoria - sottolinea Tullio Elia Testa, direttore della farmacia interna del Civile -. questa pandemia ci insegna che noi tutti stiamo imparando pian piano, sperimentando e studiando le evoluzioni delle situazioni». Lo stesso Testa informa sulle procedure: «Dall’ospedale Sacco di Milano, che ha ricevuto ieri la fornitura ministeriale per tutti i 17 reparti di infettivologia presenti in Lombardia, oggi arriva la fornitura a noi destinata, cioè, come per ciascun ospedale, di 50 trattamenti. Ogni trattamento è composto da una scatola da 40 capsule da prescrivere per 5 giorni, per la posologia di 8 capsule al giorno. Si tratta di una fornitura e questo è un farmaco ad esclusiva prescrizione e distribuzione ospedaliera, anche per i pazienti non ricoverati ma ambulatoriali». Come prima tranche quindi a Brescia saranno 50 i potenziali pazienti e poi seguiranno, precisa Testa, «altre scorte che saranno per aree di approvvigionamento successive che sono da noi per il territorio della Lombardia Orientale e al Sacco di Milano per tutto il resto della Regione, allo stesso modo di come ha funzionato il sistema relativo all’altro farmaco antivirale, il Remdesivir, che è quello in fiale ed un po’ il fratello del Lagevrio». Per il Remdesivir, quindi il trattamento endovenoso da farmaco retrovirale, c’è un aggiornamento: «Da solo farmaco per pazienti gravi, con trattamento di 5 giorni per ricoverati nei reparti Covid e in ossigenoterapia, è stato autorizzato da Aifa il trattamento ambulatoriale di soli 3 giorni ad un dosaggio diverso (4 fiale per tre giorni, rispetto a quello ospedaliero che è 6 fiale per 5 giorni)». Quindi anche un paziente non ricoverato ma in condizioni tali da necessitare il Remdesivir potrà essere curato senza entrare in ospedale se non per la somministrazione ambulatoriale dei tre giorni. Chi dovrà essere trattato con questi farmaci potrà pure segnalato dai medici di base ma la selezione sarà ad opera dei medici dell’unità operativa di infettivologia che prende in carico il paziente. I sintomi non dovranno essere superati, per quel che riguarda il Lagevrio (quindi la via orale) da 5 giorni, mentre per il trattamento endovenoso da 7 giorni. Anche le somministrazioni si eseguono sotto stretto monitoraggio, intensivo continua Testa, e «il medico prima di prescriverlo deve inserire, come per molto altri farmaci, sulla piattaforma di Aifa, la scheda di eleggibilità in cui ha una serie di check da controllare, compresi, per esempio, le transaminasi. Sono esami che si possono fare in ambulatorio ma sotto controllo ospedaliero, non è lasciato al medico di base né alla farmacia territoriale la gestione di questo farmaco». Ad oggi non si può dire se la pillola anticovid sia più efficace su chi è vaccinato rispetto a chi non lo è ma si può comunque osservare, con Testa, che «il vaccinato ha una carica virale molto inferiore e quindi, teoricamente, ha sintomi meno gravi e quindi potrebbe non avere bisogno di questi farmaci; paradossalmente queste terapie antivirali vanno nei pazienti più gravi e in questo momento quelli più gravi, anche se non ospedalizzati cioè con sintomi più gravi, sono quelli non vaccinati.•.