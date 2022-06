Il lago d’Iseo gioca d’anticipo. E nel weekend è tutto sold out

Il gran caldo di questi ultimi giorni ha di fatto anticipato l’arrivo della stagione estiva, spingendo cittadini e turisti a cercare la frescura sulle rive del Lago d’Iseo. Le strutture balneari e le spiagge hanno visto centinaia di bagnanti accorrere lungo tutto il week end, tra un tuffo in piscina, una nuotata nel lago, una tintarella sul lettino e - perché no – un cocktail sorseggiato all’ombra.

«Come inizio non c’è davvero male – ha sottolineato Ivan Bendotti, gestore dell’X-Beach, il lido di Pisogne – abbiamo visto tantissima gente in questi giorni. Tutti in piscina: la speranza è che continui così». «Abbiamo scelto Pisogne – ha invece commentato un turista proveniente dalla bassa bresciana – perché lcuni amici c ne avevano parlato molto bene. Non si sbagliavano». «Il trend di turisti è in crescita, anche rispetto allo scorso anno – ha precisato Giovanni Bettoni, assessore al turismo pisognese – e con le tante iniziative messe in campo contiamo di vivere un estate piena di soddisfazioni». A Marone, Sale Marasino e Sulzano le spiagge si sono riempite, come da previsione: «Non ero mai venuta sul lago d’Iseo – ha commentato una turista pugliese, che con il fidanzato camuno ha scelto il Sebino per trascorrere la domenica – e devo dire che mi ha sorpreso. Niente caos, acqua tiepida, paesaggi splendidi: cosa voleredi più?».

«I campeggi e le case vacanza sono pieni – spiega soddisfatta Serena Nichetti, assessore in comune a Marone – mai come ora la parola “ripresa” ci pare azzeccata». Pieni anche i lungolago dei comuni rivieraschi: la meta preferita, manco a dirlo, è stata Montisola: «I bar e i ristoranti stanno lavorando forte – ha precisato Guglielmo Novali, consigliere con delega al turismo isolano – e anche durante la settimana i turisti parlano straniero, soprattutto tedesco e olandese». L’appeal isolano si conferma giorno dopo giorno: «Non per nulla – conclude Novali - Regione Lombardia ci ha scelti a rappresentanza dei borghi più interessanti per un concorso di livello europeo». Tra Peschiera e Sensole, in migliaia hanno passeggiato sulle rive del lago, godendosi - in molti anche in sella alle biciclette - il paesaggio e la tranquillità del centro sebino. In molti anche sui sentieri di montagna, dove è più facile fuggire dall’afa: particolarmente battute le vie che conducono sulle cime più alte del territorio, come il Guglielmo, la Punta Almana e il Trentapassi. Tra un paio di giorni sarà estate, ma sul Sebino, quest’anno, si è decisamente in anticipo. E lo hanno capito i turisti che hanno preso d’assalto le rive del lago. •.