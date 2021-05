Ha toccato anche Brescia il viaggio in Lombardia del ministro della Disabilità, Erika Stefani. In città, il ministro ha visitato la sede dell’Unione ciechi e il Centro abilitativo per minori «Francesco Faroni» dell’Onlus Fobap-Anfass. «L’occasione che ci è stata offerta con il recovery è un’occasione molto importante. Sono stati stanziati circa 6 miliardi, tra vari interventi che hanno ricadute dirette anche sul mondo della disabilità». Sulla sua paginA Facebook il ministro ha aggiunto: «Sono stata all’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti sezione di Brescia, dove ho avuto la possibilità di visitare il Servizio di intervento precoce I.Ri.Fo.R, nato per promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità visiva e anche disabilità complesse. Ringrazio il direttore Nicola Stilla, gli operatori e le famiglie per l’importante lavoro volto ad accrescere e valorizzare le capacità dei ragazzi con disabilità».