Il «patto del vino»: appoggio compatto da imprese e politica

La promozione unica del vino made in Italy è considerata senza dubbio la priorità tra i cinque punti del Patto del Vinitaly, un manifesto a tutela del vino italiano proposto dal gruppo Athesis e sottoscritto in questi giorni dai più alti esponenti del governo, parlamentari e politici del territorio, ma anche da produttori di vino e rappresentanti di consorzi e associazioni di categoria. Un patto composto da cinque punti: il documento impegna i contraenti a proteggere il vino made in Italy dalla contraffazione; a sostenere le imprese attraverso le risorse del Pnrr; a fare pressing per la revisione della Politica agricola comune (Pac), alla luce delle conseguenze della guerra in Ucraina; alla promozione unica del made in Italy e a difendere il vino in sede europea da misure come il nutri score o altri slogan inibitori dei consumi. Istituzioni, politici ed enti Dopo l'adesione del presidente del Veneto Luca Zaia, dell'europarlamentare Paolo De Castro, dei sottosegretari alle Politiche agricole e alla Salute, Gian Marco Centinaio e Andrea Costa, ieri è stata la volta del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, della deputata Alessia Rotta, del presidente di Veronafiere Maurizio Danese e del direttore generale Giovanni Mantovani. A queste figure istituzionali, si sono aggiunti poi numerosi produttori del territorio e rappresentanti di consorzi. «Al momento l'urgenza è rappresentata dalla riforma della Pac, in quanto più impellente», è stato il commento del ministro Garavaglia, a margine della firma del Patto del Vinitaly. «Ma se si ragiona in termini strategici, la vera priorità tra questi cinque punti è la promozione unitaria del brand italiano, perché è solo così che si possono guadagnare grandi quote di mercato e maggiori margini per gli operatori». Non hanno dubbi nemmeno Danese e Mantovani che ritengono la promozione del vino italiano, inteso come sistema produttivo nel suo complesso, la via maestra per far crescere il settore: «È arrivato il momento di unire le forze, superando i campanilismi, perché i nostri competitor sono internazionali», sostiene Danese. Gli fa eco Mantovani, soddisfatto per i primi feedback sull'andamento del Vinitaly: «Se fosse una vendemmia, diremmo che è una buonissima annata: i risultati in termini di presenze sono molto buoni, superiori al 2019, al netto delle aree da cui non era possibile avere incoming, come ad esempio l'Asia». Alessia Rotta, parlamentare del Pd, ha invece sottolineato anche l'impegno del governo «a intervenire con un decreto prezzi per contenere il costo delle materie prime, non più sostenibili per le aziende». I produttori Ma chi vive in prima persona il mondo del vino, condividendone momenti di splendore e altri di maggiore incertezza, sono sicuramente i produttori, che hanno firmato il Patto del Vinitaly senza esitazioni. Nadia Zenato, responsabile marketing dell'omonima azienda, ritiene che il punto più importante sia sempre la promozione del vino made in Italy: «Dobbiamo renderci conto che abbiamo in mano delle eccellenze, da nord a sud. Siamo l'unico Paese ad avere così tanti vitigni autoctoni e denominazioni», sostiene Zenato. «È fondamentale, però, fare promozione insieme nel mondo: solo così si potranno ottenere risultati». Ne è convinto anche Riccardo Pasqua, Ceo di Pasqua Vigneti e cantine, che ha firmato a sua volta il Patto del Vinitaly. «Tutti e cinque i punti sono importanti, ma è la promozione unica del brand italiano che ci manca per battere i nostri cugini francesi», osserva Pasqua. «Il vino italiano ha grandi opportunità all'estero, ci sono intere praterie da conquistare, ma serve un'azione compatta, con uno stesso linguaggio e tono di voce». Per Marilisa Allegrini, presidente dell'omonimo gruppo è anche fondamentale che vengano stanziati nuovi sostegni economici, anche tramite il Pnrr: «Le imprese hanno bisogno costante di investimenti per aggiornare i vigneti e gli impianti produttivi». •.