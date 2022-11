Regionali, il Pd sceglie il candidato. Del Bono ancora in corsa

Si apre un giorno chiave in Lombardia per il Partito Democratico: può arrivare la scelta del candidato presidente per la Regione. Su Carlo Cottarelli, eletto al Senato, anche Carlo Calenda, leader di Azione, si dice pronto a stringere il patto, ma rimane il fatto che Cottarelli non convinca del tutto i big del partito che lo vedono più vicino al Terzo Polo che non ai dem.

Oggi l'assemblea regionale

E su questo si discuterà oggi in assemblea regionale dove la rosa dei nomi per le Regionali contempla anche quello di Emilio Del Bono e di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano.

Un altro nome che viene fatto, e che sta prendendo quota e consenso dentro il partito, è quello di Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa, già sindaco di Lodi. Una figura che metterebbe d'accordo tanti nel Pd. Ma ci sono da superare le - non poche - perplessità dell'interessato, viene riferito da fonti parlamentari. Intanto l'ipotesi di una corsa a due, «un ticket Carlo Cottarelli e Letizia Moratti», lanciata da Calenda non ha trovato sponda con il diretto interessato.

Cottarelli: no al ticket con Moratti

«La questione non è se mi troverei bene con lei che è una donna di grande esperienza - ha detto Cottarelli -. Ma vorrei capire bene cosa vuol dire lavorare in ticket con la Moratti. Comunque fino adesso nessuno mi ha telefonato. Io parlo sempre con tutti se qualcuno verrà da me a chiedermelo non avrò problemi». Di più. «Io non sono ancora candidato - ha ribadito - ho dato la mia disponibilità e ho detto che serve una coalizione sufficientemente ampia e un programma condiviso».

L'ipotesi delle primarie

L'assessore dem alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, in vista dell’assemblea ha invece rilanciato l’opportunità delle primarie: «I leader nazionali stanno chiudendo accordi che definiscono alleanze, scegliendoli da Roma i candidati per la Lombardia. Noi, al contrario, pensiamo che sia indispensabile coinvolgere nella scelta cittadini e territori, attraverso le primarie. Per questo noi ci siamo, e stiamo organizzando da tempo l'alternativa a Fontana e Letizia Moratti con le iniziative di #Cominciamodacapo. Lo stiamo facendo provincia per provincia, raccogliendo la richiesta di cittadini che dopo 30 anni di governo della destra ci chiedono un cambiamento vero».

L'importanza di stringere i tempi

Lo stato maggiore dem è comunque ora convinto della necessità di stringere i tempi, anche verso gli alleati: il messaggio che viene inviato ad esempio ai Cinque Stelle è decidere e dire chiaramente se si vuole lavorare ad una alleanza larga, «la più larga e unita possibile attorno a un candidato competitivo» o se, al contrario, vuole fare da solo. La linea rimarrebbe in ogni caso quella di valorizzare il protagonismo dei livelli territoriali del partito e cercare la più larga unità possibile fra le forze politiche che, nella regione, hanno governato fino ad oggi. Più a facile a dirsi che a farsi anche in un contesto dove i possibili alleati continuano a rilanciare l’ipotesi Moratti che invece divide i dem. •.