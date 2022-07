Il pressing di Brescia: "Non vogliamo la crisi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento. Mercoledì Draghi riferirà alle Camere ma le associazioni di categoria bresciane, compatte, chiedono al premier di rimanere e dare stabilità alla sua opera politica. Il più diretto è stato il presidente Coldiretti, il bresciano Ettore Prandini, che ha lanciato un appello a tutte le associazioni di categoria per chiedere il ritiro delle dimissioni.

«Faccio un invito, che dovrebbe essere fatto da tutte le attività produttive, per sensibilizzare il nostro presidente del Consiglio a ritirare le dimissioni - ha detto Prandini -. Abbiamo un estremo bisogno in questo momento storico di avere un governo in carica se realmente vorremo contrastare il tema del nutri-score in Europa. Non possiamo immaginare di essere nel pieno di una campagna elettorale senza nessuno che ci rappresenti quando ci giocheremo il futuro. L’Italia ha un unico elemento sul quale può competere che è la distintività: non è l’omologazione come qualcuno vorrebbe proporre. Quindi penso che mai come in questo momento chi fa attività economica debba sensibilizzare la politica. il tempo delle elezioni ci sarà ma non potrà essere sicuramente in autunno». Chiaro quanto il pensiero espresso dalle associazioni artigiane. «Non solo il sistema economico, ma il Paese intero credo che sia disgustato da quella politica che non guarda gli interessi del Paese, in uno dei momenti più delicati del dopoguerra, ma mira alla ricerca di interessi di bottega – ha affermato il presidente dell’Associazione Artigiani Bortolo Agliardi -. Da troppo tempo siamo abituati a doverci arrangiare e ci rimbocchiamo le maniche e questo accade perché un Paese sano c’è ancora ed ha senso civico e vive le responsabilità, valori che in politica sono solo dichiarati». Stessa linea di Pierluigi Cordua, leader di Apindustria Confapi Brescia: «L’attuale crisi di Governo è una questione prettamente politica e, pertanto, auspichiamo che la stessa politica, in tempi brevi, ne identifichi la soluzione. La stabilità rappresenta un elemento determinante in una condizione contraddistinta da una concomitanza di fattori critici, molti dei quali con effetti direttamente connessi alla salute delle nostre imprese e del nostro sistema produttivo». Ancora più schietto il presidente di Confindustria Franco Gussalli Beretta: «Auspico che Draghi possa continuare a guidare il Paese con una nuova maggioranza dato il momento estremamente difficile e quindi che chi ha provocato questa crisi dimostri la volontà di lavorare per il bene della nostra nazione e non per i propri interessi. Speriamo che anche l'Europa intervenga sollecitando una continuità di governo. È ancora più disorientante del Covid: mettere in crisi un esecutivo guidato da una persona autorevole come Draghi è inaccettabile. L'auspicio è che si ricrei una maggioranza che guidi il Paese fino alla fine del mandato».

Come dire che lo spettro della crisi di governo, con le sue conseguenze immaginabili anche sul fronte economico in un momento già di per sè difficilissimo, spaventa e agita le imprese bresciane. «Il Paese e gli imprenditori rischiano di pagare un prezzo altissimo a causa dell’incertezza legata alla crisi di governo - ha sottolineato il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti -. Serve uno straordinario senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche per assicurare governabilità e stabilità, indispensabili in una fase economica e sociale così difficile. A essere danneggiate sarebbero proprio in primis le imprese artigiane, che dobbiamo tutelare fino in fondo e per le quali e alle quali servono provvedimenti che non possono attendere una crisi politica che si protrarrebbe tutta l’estate. Senza Draghi a rimetterci l’intera unità europea – con i i risvolti della guerra in Ucraina – ma soprattutto a rimetterci l’Italia e il sistema economico in questa difficile fase. Le acque sono già agitate: il Covid che non da tregua, il PNRR da far decollare, gli aumenti delle materie prime, la crisi energetica e un grave problema climatico che sta mettendo in ginocchio molti comparti vitali per il nostro Paese. Non possiamo permetterci l’instabilità politica in quest’estate. Ci sono provvedimenti ulteriori in campo da mettere a terra perché sarà un autunno altrettanto e forse più caldo». Non ha dubbi neppure il presidente della Camera di commercio di Brescia, Roberto Saccone: «Il nostro Paese, in questo momento, non può assolutamente permettersi il perdurare di una situazione di crisi di Governo, tanto più grave e inspiegabile se si considera l'autorevolezza riconosciuta al premier Draghi a livello internazionale. Rivolgo pertanto un appello alle forze politiche responsabili affinché possano ancora sostenerlo e al premier perché possa rimanere con lo spirito di servizio che ha contraddistinto il suo mandato»..