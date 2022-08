Le associazioni di categoria: «Il prossimo governo? Non importa il colore ma ci deve ascoltare»

La settimana di Ferragosto secondo la tradizione è quella delle ferie ma, le aziende bresciane non hanno messo di lavorare. Forse anche con più vigore in una fase come questa durante la quale l’incertezza e la preoccupazione per il futuro la fanno da padrone: dal conflitto russo-ucraino che mette in luce l’assenza decennale di una politica energetica all’inflazione galoppante che deprime il potere d’acquisto. A questi fattori si intreccia la siccità che contribuirà ad un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità durante l’autunno. E mentre l’immagine che restituisce la diapositiva è a tinte fosche, è già trascorso un mese da quando è caduto il Governo Draghi, suscitando reazioni negative nelle associazioni di categoria.

E adesso da Brescia arriva la richiesta che la campagna elettorale passi dalle vivaci discussioni sulle liste elettorali ad un confronto costruttivo sulle proposte economiche. «Non mi interessa il colore del Governo, mi auguro che sia forte e che continui nel solco tracciato dal premier Draghi - analizza Eugenio Massetti presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia -. Spero che in questa campagna elettorale siano i parlamentari ad aprire un’interlocuzione con noi. Vorrei vedere programmi rigorosi e sostenibili in base alle risorse a disposizione. Basta favole perché in noi prevale una seria preoccupazione». I tempi ristrettissimi costringono le forze politiche e i futuri parlamentari a dover bruciare le tappe e svelare immediatamente i loro progetti perché il voto del 25 settembre è tra un mese: «A un mese di distanza dalla caduta del governo, le perplessità sono molte e lo scenario di fronte a noi ci lascia attoniti. Ma mai come questa volta i programmi sono fondamentali persino più dello schieramento e delle persone che eleggeremo - spiega Bortolo Agliardi, presidente dell’Associazione Artigiani di Brescia -. Saremo molto scrupolosi nella valutazione delle proposte perché nei prossimi mesi il rischio della scomparsa di tantissime aziende è molto concreto».

E mentre prevale il senso di unanime preoccupazione in seguito alla caduta del governo ed alle problematiche economiche sempre più profonde, ogni settore vive a proprio modo questo periodo estivo. «Per quanto riguarda il nostro comparto non possiamo lamentarci di questi mesi soprattutto per quanto riguarda il settore turistico. Questo è servito soltanto a mettere fieno in cascina in attesa dell’autunno. Rimane la grossa perplessità sulla gestione dell’inflazione e sull’aumento del costo dell’energia - spiega Carlo Massoletti presidente di Confcommercio Brescia -. Per ora il sistema di piccole-medie imprese è riuscito ad arginare queste problematiche ma tra non molto i nodi verranno al pettine».

Per non parlare di coloro i quali si sono ritrovati invischiati nel problema della siccità, che ha causato un danno alla filiera agricola di oltre 6 miliardi di euro. Coldiretti da anni lancia moniti per investire in infrastrutture come bacini d’accumulo dell’acque meteoriche per l’irrigazione. «Sembra che rispetto alle elezioni precedenti qualcosa sia cambiato. Tutti i partiti lanciano appelli ponendo attenzione al Made in Italy e in modo particolare alla difesa del cibo - dice Ettore Prandini presidente nazionale di Coldiretti -. Il settore primario è tornato centrale, anche perché niente come il cibo nasconde una finalità sociale imprescindibile. Ora però attendiamo che i soggetti politici passino dalle parole ai fatti». Dunque i settori del turismo, artigianato, commercio, industria e agricoltura, oltre a rimpiangere la fine precoce dell’esperienza governativa di Draghi, auspicano in un esecutivo autorevole, legittimato dal volontà popolare che tuteli gli interessi dei ceti produttivi. •.