Il rientro in classe: adesso tutti sperano di tornare il 7 aprile

Si aspetta l’ufficialità, si teme fino all’ultimo per i dati bresciani, ma la conferenza stampa di Draghi ha messo le ali al desiderio. Il giorno 7 aprile, anche nel rossissimo territorio bresciano, dai nidi alla prima media i bambini torneranno in classe. Adesso tutti lo vogliono. «C’è tempo questa settimana per attrezzarsi, se le norme arriveranno con celerità. L’esperienza non è nuova. Dopo le vacanze di Pasqua, fino a quell’età si ricomincia. Più arduo sarà per le superiori, a meno che a metà aprile la Lombardia non diventi arancione. Credo, però, dai numeri, che sia da pensare più al 2 maggio» dichiara Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ust. «Le notizie sono ancora ufficiose e nazionali, resta la preoccupazione per il livello provinciale - sottolinea Luisa Treccani, segretario generale della Cisl scuola -. (...)

