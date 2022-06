L'esasperazione di chi lavora sui convogli ora si fa sentire in modo netto: «Il personale non può fare proprio nulla con queste bande scatenate». La Prefettura di Brescia decide di intensificare i controlli nelle stazioni

I gravi episodi del 2 giugno a Peschiera del Garda sono solo l’escrescenza più visibile di una pericolosa endemia: e adesso se ne sono accorti tutti. E così ecco la denuncia del segretario regionale Uil-Trasporti Angelo Cotroneo: i treni che collegano Milano a Verona sono da sempre «i più pericolosi della Lombardia e devono essere scortati dalla Polizia». Cotroneo così ieri ha preso carta e penna per scrivere ai prefetti di Milano, Brescia e Verona, oltre che al presidente della Regione Attilio Fontana, agli assessori alla Sicurezza Riccardo De Corato e alla Mobilità Claudia Terzi e a Trenord che gestisce il servizio, alla quale nel recente passato ha già inviato altre due segnalazioni scritte.

A tutti, la richiesta di un incontro urgente. Se e quando l’incontro ci sarà, Cotroneo sa bene cosa mettere sul tavolo: «Quanto è accaduto il 2 giugno è scandaloso ma la situazione su quella linea è cronica, e lo ha confermato pubblicamente l’altro giorno pure il sindaco di Peschiera che aveva richiesto da tempo misure di ordine pubblico – denuncia -. Noi ora chiederemo che i treni vengano scortati dalla Polizia ferroviaria, insieme a Polizie locali e altre forze dell’ordine».

Cotroneo sa che Trenord utilizza delle «squadre volanti» sui convogli per dissuadere ragazzini scatenati dalla forza del branco. Ma «non è quello che serve, tant’è che la situazione si aggrava anziché migliorare – precisa -. Problemi c’erano prima del Covid, ora si sono complicati come tante altre cose». Nel frattempo però qualcosa si è già mosso, almeno per quello che riguarda Brescia: ieri in Prefettura si è riunito il comitato ordine e sicurezza in seno al quale, spiega una nota «sono state esaminate le problematiche di sicurezza connesse all’intenso movimento di giovani che, utilizzando treni regionali, soprattutto nei fine settimana, raggiungono le principali località turistiche del lago di Garda».

Un tema che dunque è già oggetto di riflessione da parte della Prefettura bresciana, che ha contestualmente disposto «l’intensificazione delle misure preventive territoriali e dei controlli mirati presso le principali stazioni di partenza» dei convogli. Una decisione che arriva dopo che il tema è diventato pure politico, con lo scontro che ha alzato i toni mentre anche i sindacati ora vanno sentire la propria voce. Tornando poi alle dichiarazioni di Cotroneo, secondo il segretario Uil-Trasporti, chi ha il potere di intervenire deve ormai rendersi conto che solo la «forza della divisa» può ottenere qualche risultato, ma bisogna fare le cose in fretta e per bene: «Chiederemo che i treni vengano scortati tutti i giorni per un mese o quel che sarà – sottolinea -. Gli interventi spot ormai non servono a nulla, ed è necessario un coordinamento tra tutte le forze dell’ordine per lanciare un messaggio molto forte a quattro stupidi ragazzini che si divertono a giocare con la violenza».

E per spazzare via certi sociologismi di comodo, «sono convinto che quando l’inchiesta in corso sarà chiusa – aggiunge – scopriremo che in queste bande ci sono molti ragazzi italiani, non solo figli di immigrati». Con una situazione diventata cronica, si saprebbe anche dove intervenire per rendere l’azione più efficace. «Dalle segnalazioni che riceviamo, sappiamo che i treni più pericolosi sono quelli che partono al mattino da Milano per Verona – dice il sindacalista – e in primo luogo quelli devono essere scortati da squadre di agenti in divisa finchè la situazione non si normalizza». Le segnalazioni che riceve dai suoi iscritti impiegati sui convogli sono all’ordine del giorno, e sempre più allarmanti.

«Potrei fare nomi e cognomi di quanti mi esprimono di continuo preoccupazioni serie per la loro sicurezza, ma li voglio tutelare da possibili reazioni – dice -. D'altronde siamo certi che tanto l'azienda Trenord quanto le altre istituzioni conoscano bene la situazione. E ora devono intervenire seriamente». In genere «il personale viaggiante sui convogli si riduce al solo capotreno – dice Cotroneo -, e non può fare proprio nulla di fronte a bande di ragazzini scatenati. Se si azzarda rischia anche l'incolumità». Dunque, non resta che la «forza della divisa».